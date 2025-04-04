В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.

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Впоследствии в социальных сетях появилось видео, на котором звездный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко «отчитывает» юного болельщика за то, что тот назвал его «Ярмолой», но на этом история общения футболиста с болельщиками на той игре не закончилась.

Позже другим пользователем было опубликовано другое видео, на котором один из фанатов предложил Ярмоленко во время разминки выпить пива, на что Андрей ответил:

«Какое тебе пиво, йомайо? У тебя еще молоко на губах не высохло».

ВИДЕО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»