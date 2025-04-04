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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»
Кубок Украины
04 апреля 2025, 13:49 |
700
1

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»

Появилось еще одно видео общение звезды «Динамо» с болельщиками

04 апреля 2025, 13:49 |
700
1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впоследствии в социальных сетях появилось видео, на котором звездный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко «отчитывает» юного болельщика за то, что тот назвал его «Ярмолой», но на этом история общения футболиста с болельщиками на той игре не закончилась.

Позже другим пользователем было опубликовано другое видео, на котором один из фанатов предложил Ярмоленко во время разминки выпить пива, на что Андрей ответил:

«Какое тебе пиво, йомайо? У тебя еще молоко на губах не высохло».

ВИДЕО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»

@romaleme #arenalviv #аренальвів #динамо #динамокиїв ♬ оригінальний звук - romaleme
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Динамо Киев фанаты болельщики видео Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко зрители Рух Львов Рух - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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New Jer
До сих пір пам'ятаю, як в 2022 році у матчі з Уельсом від Ярмоли залетів автогол в наші ворота, до сих пір тяжко згадувати той епізод. Він просто взяв і не пустив нас на чс, хоча не він один, а що суддя слібий бовдур - що не поставив пенальті на Ярмолі
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