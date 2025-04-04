Украина – Чехия – 1:0. Победный удар Овдийчук. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура женской Лиги наций
4 апреля в 19:00 женская сборная Украины провела поединок Лиги наций против команды Чехии.
Игра команды Владимира Пятенко прошла в польском городе Польковице на городском стадионе.
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Украина одержала третью победу подряд в группе B4 женской Лиги наций. Сине-желтые выиграли матч против Чехии (1:0).
Победный гол в матче забила Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой.
Украина набрала 9 очков и стала лидером группы, у Чехии 6 пунктов.
Еще один матч с Чехией сине-желтая команда проведет 8 апреля на выезде.
Лига наций по футболу среди женщин
Группа В4. 3-й тур. Польковице (Польша)
Украина – Чехия – 1:0
Гол: Овдийчук, 57
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Ольга Овдийчук, 57 мин
Видеозапись матча
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