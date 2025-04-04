Италия04 апреля 2025, 21:17 |
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Малиновский в старте. Опубликованы составы на матч Дженоа – Удинезе
Поединок 31-го тура итальянской Серии А состоится 4 апреля в 21:45
04 апреля 2025, 21:17 |
84
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4 апреля состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Удинезе».
Поединок пройдет на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в городе Генуя. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Полузащитник хозяев Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
«Удинезе» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. В активе «Дженоа» – 35 очков, клуб разместился на 12-й позиции.
Стартовые составы на матч Дженоа – Удинезе
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