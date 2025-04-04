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  4. Малиновский в старте. Опубликованы составы на матч Дженоа – Удинезе
Италия
04 апреля 2025, 21:17 |
84
0

Малиновский в старте. Опубликованы составы на матч Дженоа – Удинезе

Поединок 31-го тура итальянской Серии А состоится 4 апреля в 21:45

04 апреля 2025, 21:17 |
84
0
Малиновский в старте. Опубликованы составы на матч Дженоа – Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

4 апреля состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Удинезе».

Поединок пройдет на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в городе Генуя. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Полузащитник хозяев Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

«Удинезе» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. В активе «Дженоа» – 35 очков, клуб разместился на 12-й позиции.

Стартовые составы на матч Дженоа – Удинезе

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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Удинезе Руслан Малиновский стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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