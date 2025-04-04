Малиновский в старте. Опубликованы составы на матч Дженоа – Удинезе

4 апреля состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Удинезе».

Поединок пройдет на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в городе Генуя. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Полузащитник хозяев Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

«Удинезе» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. В активе «Дженоа» – 35 очков, клуб разместился на 12-й позиции.

Стартовые составы на матч Дженоа – Удинезе