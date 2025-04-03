Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер

По информации журналиста Виктора Вацко, в УАФ разработали новый формат Кубка Украины, который осталось согласовать с клубами.

Пока нет подробностей, но главной претензией является тот факт, что Динамо, Шахтер и топ-команды УПЛ в целом начинают турнир только с 1/8 финала (а ранее были случаи, что и с 1/4 финала) и до решающего матча могут провести всего три игры.

Даже игроки отмечают этот факт. Недавно экс-игрок Динамо Сергей Сидорчук отметил, что нонсенс начинать с 1/8 финала, имея лишь три матча до финала.

Сообщается, что это (ранний старт турнира для грандов) должно стать главным нововведением турнира.