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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:09
3705
2

Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер

Осталось согласовать с клубами

03 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:09
3705
2
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Виктора Вацко, в УАФ разработали новый формат Кубка Украины, который осталось согласовать с клубами.

Пока нет подробностей, но главной претензией является тот факт, что Динамо, Шахтер и топ-команды УПЛ в целом начинают турнир только с 1/8 финала (а ранее были случаи, что и с 1/4 финала) и до решающего матча могут провести всего три игры.

Даже игроки отмечают этот факт. Недавно экс-игрок Динамо Сергей Сидорчук отметил, что нонсенс начинать с 1/8 финала, имея лишь три матча до финала.

Сообщается, что это (ранний старт турнира для грандов) должно стать главным нововведением турнира.

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Кубок Украины по футболу Виктор Вацко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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Artem_Ponomar
я вважаю що це було би справедливо, як мінімум і для маленьких клубів це буде свято зустрітися з топовими командами упл
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+2
vitalikss86
Я поки проти! В Італії теж наприклад з 1/8 починають ті хто перші місця посів в чемпіонаті (Ювентус Інтер Наполі тощо цього сезону). Тим більше зараз війна і кількість матчів збільшувати навіщо - учасники єврокубків можуть стартувати з 1/8 фіналу. Якби не було війни - восени грали б Єврокубки в Україні модно було втиснути 1/16 плюс клуби 1 або 2 ліги в маленьких містах ради були б бачити грандів. А так багато матчів грається на нейтральних полях або з малим числом вболівальників то не буде свято приїзду гранда, бо свято в принципі наразі неможливо. Тим більше кубок все таки другорядне-він перший рік війни взагалі не проводився. В принципі під час війнивін не обовʼязковий - сильного сенсу не дає , на мій погляд. А розширювати кількість матчів тим більше 
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