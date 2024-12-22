22 декабря на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 18-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Севильей». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда, продолжая после возвращения Анчелотти чередовать триумфальные сезоны со спадами, сумела отвоевать себе лидирующие позиции в прошлом сезоне и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но, следуя тому же графику, сталкивается с проблемами сейчас, тем более что она летом не подписала замену ушедшим Кроосу и Начо, к которым прибавились травмированные футболисты, прежде всего из защиты. А долгожданный Мбаппе в Испании больше запомнился провалами и скандалами. С другой стороны, выиграв на поле Аталанты, в Лиге чемпионов сливочные год закончили с равным количеством побед и поражений. А в Примере позорные 0:4 дома с Барселоной и осечку в Бильбао с Атлетиком компенсировали затянувшимся спадом сине-гранатовые - там интрига жива. Но и сами теряли очки и дальше, вот и в прошлом туре сыграли с Райо Вальекано 3:3. Ну, может, выигранный на неделе Межконтинентальный кубок, и 3:0 с Пачукой вдохновят на успехи.

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Севилья

Клуб совсем недавно считался, вполне согласно результатам, 4-й силой в испанском футболе. Но все сломалось в последние два сезона, и никак не получается наладить. Наоборот, если в 2023-м году резкий провал в Примере компенсировали очередной победой в Лиге Европы. Но год назад Белая Андалусия напрочь провалилась в Лиге чемпионов, став в своей группе последней. А закончила тот розыгрыш на внутренней арене на 14-й позиции. Исправлять положение пригласили Хавьера Гарсию Пимьенту, что поднял из Сегунды и удержал в элите Лас-Пальмас. Но при этом нервьоненсе из-за финансовых проблем был вынужден продавать летом игроков, не торгуясь. Так что не странно, что особенного прогресса нет и при нем. Недавно получилось выиграть у Райо Вальекано и взять ничью с Осасуной, и сразу пройти в кубке Олот. Но потом уступили с боем 3:4 Атлетико. А в крайнем туре забили единственный и победный гол с Сельтой.

Статистика личных встреч

В одиннадцати последних очных поединках было взято Белой Андалусией всего две ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интригу, но ее может сам королевский клуб создать. Ставим на победу гостей с форой +2 гола (коэффициент - 1,6).