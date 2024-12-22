22 декабря прошел матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Мадрид и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

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Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 22 декабря

Реал Мадрид – Севилья – 4:2

Голы: Мбаппе, 10, Вальверде, 20, Родриго, 34, Диас, 53 – Ромеро, 35, Лукебакио, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 10 мин.

ГОЛ! 2:0 Вальварде, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Родриго, 34 мин.

ГОЛ! 3:1 Ромеро, 35 мин.

ГОЛ! 4:1 Диас, 53 мин.

ГОЛ! 4:2 Лукебакио, 85 мин.