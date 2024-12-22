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  4. Реал – Севилья – 4:2. Супермячи Мбаппе и Вальверде. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
22.12.2024 17:15 – FT 4 : 2
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 декабря 2024, 19:38 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:54
1693
0

Реал – Севилья – 4:2. Супермячи Мбаппе и Вальверде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25

22 декабря 2024, 19:38 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:54
1693
0
Реал – Севилья – 4:2. Супермячи Мбаппе и Вальверде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

22 декабря прошел матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Мадрид и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 22 декабря

Реал Мадрид – Севилья – 4:2

Голы: Мбаппе, 10, Вальверде, 20, Родриго, 34, Диас, 53 – Ромеро, 35, Лукебакио, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 10 мин.

ГОЛ! 2:0 Вальварде, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Родриго, 34 мин.

ГОЛ! 3:1 Ромеро, 35 мин.

ГОЛ! 4:1 Диас, 53 мин.

ГОЛ! 4:2 Лукебакио, 85 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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