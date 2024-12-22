22.12.2024 17:15 - : -
Испания22 декабря 2024, 07:39 |
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Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря поединок 18-го тура испанской Ла Лиги
22 декабря 2024, 07:39 |
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В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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