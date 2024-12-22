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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
22.12.2024 17:15 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 декабря 2024, 07:39 |
40
0

Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря поединок 18-го тура испанской Ла Лиги

22 декабря 2024, 07:39 |
40
0
Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
GiveMeSport

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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