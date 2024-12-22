Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Королевский клуб одержал победу 4:2 в 18-м туре, Андрей просидел на скамейке запасных
22 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Мадрид и Севилья.
Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу сливочных.
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Голами за сливочных отличились Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Родриго и Браим Диас. У гостей отметились Исаак Ромеро и Доди Лукебакио.
Мбаппе и Вальверде забили великолепные мячи. И француз, и уругваец поразили ворота соперников с дальней дистанции.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин просидел на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа.
После 18 туров Реал с 40 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. У лидера Атлетико 41 пункт. Топ-3 замыкает Барселона с 38 баллами. У каталонцев также на 1 сыгранный матч больше, чем у сливочных и матрасников.
Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 22 декабря
Реал Мадрид – Севилья – 4:2
Голы: Мбаппе, 10, Родриго, 20, Вальверде, 34, Диас, 53 – Ромеро, 35, Лукебакио, 86
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