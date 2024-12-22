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  4. Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
22.12.2024 17:15 – FT 4 : 2
Севилья
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Испания
22 декабря 2024, 19:14 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:43
2553
4

Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде

Королевский клуб одержал победу 4:2 в 18-м туре, Андрей просидел на скамейке запасных

22 декабря 2024, 19:14 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:43
2553
4
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Мадрид и Севилья.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за сливочных отличились Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Родриго и Браим Диас. У гостей отметились Исаак Ромеро и Доди Лукебакио.

Мбаппе и Вальверде забили великолепные мячи. И француз, и уругваец поразили ворота соперников с дальней дистанции.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин просидел на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа.

После 18 туров Реал с 40 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. У лидера Атлетико 41 пункт. Топ-3 замыкает Барселона с 38 баллами. У каталонцев также на 1 сыгранный матч больше, чем у сливочных и матрасников.

Ла Лига 2024/25. 18-й тур, 22 декабря

Реал Мадрид – Севилья – 4:2

Голы: Мбаппе, 10, Родриго, 20, Вальверде, 34, Диас, 53 – Ромеро, 35, Лукебакио, 86

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Доди Лукебакио Исаак Ромеро Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Родриго Гоес Браим Диас Реал Мадрид Реал - Севилья Ла Лига Севилья чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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dimando560
Заголовок шедевр
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+3
Saar
Тільки Лунін побачив, так, спорт юей!? Ніхто не бачив, а тільки цей лавочник побачив, ага!??
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Реал Луніна... ось так треба заголовки починати!
Ответить
0
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