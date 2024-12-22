22 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Мадрид и Севилья.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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Счет на 10-й минуте открыл звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Он принял мяч недалеко от штрафной площади и мощно пробил в девятку ворот соперников.

Но еще красивее вышел удар у Федерико Вальверде. Схема все та же – принял, обработал, пробил издали, оформил шедевр!

❗️ ВИДЕО. Мбаппе и Вальверде. Как Реал забил два фантастических гола Севилье

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 10 мин.

ГОЛ! 2:0 Вальверде, 20 мин.