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Испания
22 декабря 2024, 17:48 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:23
675
0

ВИДЕО. Мбаппе и Вальверде. Как Реал забил два фантастических гола Севилье

Килиан и Федерико отличились в матче 18-го тура Ла Лиги 2024/25

22 декабря 2024, 17:48 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:23
675
0
ВИДЕО. Мбаппе и Вальверде. Как Реал забил два фантастических гола Севилье
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде

22 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал Мадрид и Севилья.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет на 10-й минуте открыл звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Он принял мяч недалеко от штрафной площади и мощно пробил в девятку ворот соперников.

Но еще красивее вышел удар у Федерико Вальверде. Схема все та же – принял, обработал, пробил издали, оформил шедевр!

❗️ ВИДЕО. Мбаппе и Вальверде. Как Реал забил два фантастических гола Севилье

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 10 мин.

ГОЛ! 2:0 Вальверде, 20 мин.

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Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Реал Мадрид Реал - Севилья Севилья Ла Лига видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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