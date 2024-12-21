ФОТО. «С кентом». Алиев променял Милевского на легендарного боксера
Алиев пообщался с Виталием Кличко на улицах Киева
Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев сфотографировался с легендарным украинским боксером Виталием Кличко, ныне мэром Киева.
«Встретился с кентом в парке «Наталка». Был рад пообщаться», – написал Алиев на своей странице в Instagram.
Прозвище «кент» Алиев чаще всего использует, обращаясь к своему лучшему другу – Артему Милевскому, с которым Александр вместе играл за киевское «Динамо» и национальную сборную Украины.
В ночь с 21 на 22 декабря (ориентировочно в 1:00 ночи) состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке украинец выиграл у британского боксера раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что Артем Милевский разнес лидера «Динамо» за дерзкую шутку.
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