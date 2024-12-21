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  4. ФОТО. «Удачи». Срна со звездой Реала поддержали Усика перед боем
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 16:27 |
2825
2

ФОТО. «Удачи». Срна со звездой Реала поддержали Усика перед боем

Лука Модрич и Дарио Срна верят в успех украинского боксера

21 декабря 2024, 16:27 |
2825
2
ФОТО. «Удачи». Срна со звездой Реала поддержали Усика перед боем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна вместе со звездным полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем поддержали украинского боксера Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Удачи, Усик! (Good luck), – подписал фотографию Дарио.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Александр Усик поддержал форвард национальной сборной Артем Довбик и его жена Юлия.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Лука Модрич Дарио Срна Шахтер Донецк фото Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Pavel_i_CO
А от і наставник Мурзіка проявився) 
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+2
Aries2005
Краще б Мудрика підтримав.
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0
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