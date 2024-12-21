ФОТО. «Удачи». Срна со звездой Реала поддержали Усика перед боем

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна вместе со звездным полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем поддержали украинского боксера Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Удачи, Усик! (Good luck), – подписал фотографию Дарио.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Александр Усик поддержал форвард национальной сборной Артем Довбик и его жена Юлия.