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  4. «Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
Англия
20 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 20 декабря 2024, 10:37
3551
4

«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика

У бывшего тренера сборной Украины есть несколько версий произошедшего

20 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 20 декабря 2024, 10:37
3551
4
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В течение нескольких последних дней тема положительного допинг-теста игрока лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика обрастает различными версиями, предположениями и слухами.

Своими мыслями по этому поводу со Sport.ua поделился бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– У нас такого в свое время никогда не было, – сказал он. – Я об этом думал и вот что мне кажется. Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится и они думают: как-то его сбыть, чтобы не платить большие деньги, зарплату. Все может быть. В случае же четырехлетней дисквалификации ничего не надо будет платить. Вот такие дела.

– Другие версии есть?

– Второй вариант связан с самим футболистом. Мудрик – молодой парень, стал богатым. У него есть деньги, поэтому появились друзья, девки – и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение, а не утверждение. Впрочем, будет еще вторая допинг-проба – и дай Бог, чтобы Михаил вышел из этой ситуации. Он нанял адвоката, я же гадать о дальнейшем ходе событий не хочу. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы Мудрик выпал из футбола на четыре года.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк также высказался о допинг-скандале с украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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cаша зардунов
А скажiть у кого не було дiвок.
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+1
Tea with milk
А что сказал Милевский по этому поводу?
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0
wojsergivan
а наставник кротофермы срака он их всех подсадил на допинг а сам хазяин ахметка карточный шулер напёрсточник он что против там надо проверить вся и всех
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0
zelc006
Йося, війна зараз! Які дівки? Усі на фронт! Якусь маячну обговорюємо, а Київ бомблять!
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-5
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