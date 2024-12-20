«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика

В течение нескольких последних дней тема положительного допинг-теста игрока лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика обрастает различными версиями, предположениями и слухами.

Своими мыслями по этому поводу со Sport.ua поделился бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– У нас такого в свое время никогда не было, – сказал он. – Я об этом думал и вот что мне кажется. Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится и они думают: как-то его сбыть, чтобы не платить большие деньги, зарплату. Все может быть. В случае же четырехлетней дисквалификации ничего не надо будет платить. Вот такие дела.

– Другие версии есть?

– Второй вариант связан с самим футболистом. Мудрик – молодой парень, стал богатым. У него есть деньги, поэтому появились друзья, девки – и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение, а не утверждение. Впрочем, будет еще вторая допинг-проба – и дай Бог, чтобы Михаил вышел из этой ситуации. Он нанял адвоката, я же гадать о дальнейшем ходе событий не хочу. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы Мудрик выпал из футбола на четыре года.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк также высказался о допинг-скандале с украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком.