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Украина. Премьер лига
20 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 20 декабря 2024, 13:04
3211
15

ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины

К счастью, семья Ивана Калюжного осталась в живых

20 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 20 декабря 2024, 13:04
3211
15
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Утро 20 декабря 2024 года началось для многих украинцев со взрывов – россия совершила очередной террористический акт, обстреляв мирные города Украины, в частности столицу - Киев, баллистическими ракетами.

Платформа united24 поделилась последствиями действий рф. На видео изображена одна из улиц Киева, на которой видно поврежденные дома и автомобили.

Позже это видео репостнула к себе в Stories Анна Калюжная, жена полузащитника национальной сборной Украины и «Александрии» Ивана Калюжного, добавив подпись:

«Спасибо, что живы. Нашей машины больше нет...»

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Иван Калюжный Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война автомобиль
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 15
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Serhii P.
він зіграв 4 неповних матчі за збірну і вже "зірка"?
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+5
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Saar
Ці підари вміють тільки нищити. А ЗСУ знищує цю підарську погань! Дохлий мос...каль- кайф і бальзм!
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+1
Gargantua81
прогнозирую, что зимой Калюжный покинет УПЛ
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0
Falko
Тобто, Калюжний все-таки в Києві мешкає?
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0
kadaad
Ничего, новую купят.
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-1
serhiy
Потім всякі розказуть ,що війна не впливає на футболістів ! (  Хіба на поуїстів .
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-3
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_Quantum19_007
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-4
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