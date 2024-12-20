ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
К счастью, семья Ивана Калюжного осталась в живых
Утро 20 декабря 2024 года началось для многих украинцев со взрывов – россия совершила очередной террористический акт, обстреляв мирные города Украины, в частности столицу - Киев, баллистическими ракетами.
Платформа united24 поделилась последствиями действий рф. На видео изображена одна из улиц Киева, на которой видно поврежденные дома и автомобили.
Позже это видео репостнула к себе в Stories Анна Калюжная, жена полузащитника национальной сборной Украины и «Александрии» Ивана Калюжного, добавив подпись:
«Спасибо, что живы. Нашей машины больше нет...»
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