ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины

Утро 20 декабря 2024 года началось для многих украинцев со взрывов – россия совершила очередной террористический акт, обстреляв мирные города Украины, в частности столицу - Киев, баллистическими ракетами.

Платформа united24 поделилась последствиями действий рф. На видео изображена одна из улиц Киева, на которой видно поврежденные дома и автомобили.

Позже это видео репостнула к себе в Stories Анна Калюжная, жена полузащитника национальной сборной Украины и «Александрии» Ивана Калюжного, добавив подпись:

«Спасибо, что живы. Нашей машины больше нет...»