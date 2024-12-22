Победа Усика над Фьюри, триумф Богачука, проблемы Гвардиолы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 21 декабря.

1. Усик добыл 23-ю победу в профи. У украинского чемпиона 0 поражений

В ночь на 22 декабря Александр во второй раз победил Тайсона Фьюри

2А. «Это не только твоя победа». Кличко отреагировал на реванш Усика с Фьюри

Виталий поздравил Александра с триумфом

2В. Легендарный Оскар Де Ла Хойя отреагировал на победу Усика против Фьюри

Оскар поздравил украинского боксера

2С. «Усику дали подарок на Рождество». Фьюри не успокоился на пресс-конференции

В ответ украинский боксер оставил Тайсону синяк под глазом

3А. Нокаут в первом раунде. Итаума уничтожил Маккина в Эр-Рияде

Бой в супертяжелом весе состоялся 21 декабря в Эр-Рияде в андеркарде Усик – Фьюри

3В. Претендент на титул WBC. Богачук уверенно победил Дэвиса в Эр-Рияде

Бой состоялся 21 декабря в Эр-Рияде в андеркарде Усик – Фьюри

4А. Пришествие Жезуса. Арсенал выиграл в АПЛ, форвард забил 5 голов за 2 матча

Габриэл неожиданно вернулся в топ-форму

4В. Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ

Астон Вилла выиграла на своем поле

5А. Рух хочет уволить Пономарева. Планируют купить тренера другого клуба УПЛ

Василий Кобин может покинуть «Ингулец»

5В. Артета признался, когда Зинченко может вернуться в заявку Арсенала

Александр имеет шансы сыграть против «Кристал Пэлас»

6А. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена

Ангелина начнет новый сезон на 500-тысячнике в Австралии

6В. Теннисиста из рф дисквалифицировали на 2 года из-за употребления мельдония

Даниил Савельев отстранен от турниров после положительного допинг-теста

7А. Кто представит Украину? Пятеро биатлонистов пробились в масс-старт КМ

22 декабря состоятся заключительные гонки соревнования в этом году

7В. К масс-старту готовы. Джима заняла 8-е место в персьюте, Дмитренко – 17-я

Александра Меркушина закончила заезд на 48-й позиции

8. Именитый ветеран покинул команду Ковальца

Сергей Симинин размышляет над завершением карьеры

9. Миссия выполнена? Усик собрал десять главных поясов в двух дивизионах

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте

10. ЧУЙЧЕНКО: «Второе место Украина обязана занимать в группе отбора на ЧМ»

Экс-нападающий ряда украинских клубов высказался о выступлениях украинских команд