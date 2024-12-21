Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ

Астон Вилла в матче чемпионата Англии на своем поле обыграла Манчестер Сити со счетом 2:1. Бирмингемская команда набирает 28 очков, опережает чемпиона и поднимается в топ-5.

Команда Жузепа Гвардиолы проиграла третью кряду встречу во всех турнирах, а в АПЛ по итогам тура может опуститься даже на 7-8 позицию.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1

Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 – Фоден, 90+2

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Онана, Макгинн, Тилеманс, Роджерс (Буэндиа, 90), Дуран (Уоткинс, 81)

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Стоунз (Уокер, 46), Аканджи, Гвардиол, Гюндоган (Савиньо, 73), Ковачич (Доку, 84), Бернарду, Фоден, Грилиш, Холанд