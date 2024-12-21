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Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.12.2024 14:30 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Англия
21 декабря 2024, 16:25 |
2301
16

Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ

Астон Вилла выиграла на своем поле

21 декабря 2024, 16:25 |
2301
16
Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла в матче чемпионата Англии на своем поле обыграла Манчестер Сити со счетом 2:1. Бирмингемская команда набирает 28 очков, опережает чемпиона и поднимается в топ-5.

Команда Жузепа Гвардиолы проиграла третью кряду встречу во всех турнирах, а в АПЛ по итогам тура может опуститься даже на 7-8 позицию.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1
Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 – Фоден, 90+2

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Онана, Макгинн, Тилеманс, Роджерс (Буэндиа, 90), Дуран (Уоткинс, 81)

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Стоунз (Уокер, 46), Аканджи, Гвардиол, Гюндоган (Савиньо, 73), Ковачич (Доку, 84), Бернарду, Фоден, Грилиш, Холанд

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Манчестер Сити Астон Вилла Астон Вилла - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 16
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Samuel
Сіті як завжди - стабільний
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+6
Gargantua81
Сити психологически сломлен. Гвардиола принимает какие то хаотические решения и похоже утратил управляемость команды.
Имея такого зависимого форварда как Холланд ему нужны активные фланги с большим колличество кроссов и дриблинга, чтобы оттягивать туда защитников, а он посадил на банку Доку и Савиньо, и продолжает "давать шансы" своей тренерской катастрофе в особе Грилиша.
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+1
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OKs100
Если бы не неплохой старт сезона, сейчас Манчестер Сити был бы в зоне вылета в Чемпионшип.
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0
pol-55
Можливо просто *наїлись*футболом,все гірше грають,сьогодні як якийсь *іпсвіч*.
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0
Harun Bakircioğlu
Если раньше они много пропускали, то теперь для них даже гол забить стало большой проблемой, а игроки-то те же, Холанды, Фодены. КДБ даже не выпустил, как будто это кто-то из глубокого запаса.
А дикий спад всего лишь начался с того, что Бегиристайн в октябре объявил об уходе. Коротко о личности в футболе, при чем не о тренере. Не так важно, кто у тебя тренер, важно кто спортдир.
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0
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ptolemeus
Stay humble, eh, лохі.
Не знаю чому, але чомусь так приємно, що цих самовпевнених півників вмокають обличчям в помиї.
Десь пару років тому наше Динамо було в подібній ментальній ямі. А тепер ми бачимо як гравці топ-класу так само можуть звалитися в ментальну яму.
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0
Перець
Тільки Мессі може хоч якось врятувати становище 
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0
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Олег Мандрівник
Что за карма у Манчестера? МЮ пасёт задних, теперь и МС слился
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-1
adidas777
Найстабільніша команда АПЛ, на якій можна заробити бабла. Тому що букмекери досі з дитячою наївністю ставлять Сіті фаворитом у кожному матчі 
Гвардіола класичний шахрай, розвів керівництво клубу на новий контракт, коли клуб уже почав тонути. І піде з клубу потопивши його повністю і отримає ще величезну суму компенсації за розрив контракту.
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-1
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