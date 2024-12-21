Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Астон Вилла выиграла на своем поле
Астон Вилла в матче чемпионата Англии на своем поле обыграла Манчестер Сити со счетом 2:1. Бирмингемская команда набирает 28 очков, опережает чемпиона и поднимается в топ-5.
Команда Жузепа Гвардиолы проиграла третью кряду встречу во всех турнирах, а в АПЛ по итогам тура может опуститься даже на 7-8 позицию.
Чемпионат Англии. 17-й тур
Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1
Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 – Фоден, 90+2
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Онана, Макгинн, Тилеманс, Роджерс (Буэндиа, 90), Дуран (Уоткинс, 81)
Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Стоунз (Уокер, 46), Аканджи, Гвардиол, Гюндоган (Савиньо, 73), Ковачич (Доку, 84), Бернарду, Фоден, Грилиш, Холанд
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Имея такого зависимого форварда как Холланд ему нужны активные фланги с большим колличество кроссов и дриблинга, чтобы оттягивать туда защитников, а он посадил на банку Доку и Савиньо, и продолжает "давать шансы" своей тренерской катастрофе в особе Грилиша.
А дикий спад всего лишь начался с того, что Бегиристайн в октябре объявил об уходе. Коротко о личности в футболе, при чем не о тренере. Не так важно, кто у тебя тренер, важно кто спортдир.
Не знаю чому, але чомусь так приємно, що цих самовпевнених півників вмокають обличчям в помиї.
Десь пару років тому наше Динамо було в подібній ментальній ямі. А тепер ми бачимо як гравці топ-класу так само можуть звалитися в ментальну яму.
Гвардіола класичний шахрай, розвів керівництво клубу на новий контракт, коли клуб уже почав тонути. І піде з клубу потопивши його повністю і отримає ще величезну суму компенсації за розрив контракту.