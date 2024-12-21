В субботу, 21 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Манчестер Сити Смотреть трансляцию

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