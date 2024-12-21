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Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.12.2024 14:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 декабря 2024, 01:08 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:10
29
0

Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии

21 декабря 2024, 01:08 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:10
29
0
Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Манчестер Сити
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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