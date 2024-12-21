21.12.2024 14:30 - : -
Англия21 декабря 2024, 01:08 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:10
29
0
Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии
21 декабря 2024, 01:08 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:10
29
0
В субботу, 21 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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