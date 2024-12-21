21 декабря на «Вилла Парк» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда чуть больше двух лет назад заманила в Бирмингем Унаи Эмери. И это уже давало результат. В прошлом сезоне клуб долго играл в Лиге конференций, вернувшись наконец-то в еврокубки. И все равно получилось завоевать 4-е место в АПЛ. Это открыло путь в Лигу чемпионов, где дебютант проявил себя великолепно, выиграв четырежды при единственном поражении. Те 0:1 с Брюгге пришлись на общий осенний спад, когда виллане также вылетели из Кубка Лиги и взяли 2 очка в пяти турах АПЛ. Но, похоже, в декабре получилось из него выйти, обыграв и РБ Лейпциг в еврокубке, и Брентфорд с Саутгемптоном на внутренней арене. Впрочем, Ноттингем Форест в прошлом туре уступили 1:2.

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Манчестер Сити

Клуб давно был очень богат - и, кстати, сейчас за это может наступить серьезная ответственность. Но подлинное величие принес Гвардиола, установив доминирование в английском футболе. Пиком стала долгожданная победа в Лиге чемпионов в прошлом году. Но попытка сразу повторить требл не принесла успеха - по сути, из серьезных трофеев выиграли только АПЛ. В нынешнем сезоне после хорошего старта пришлось пережить небывалый спад: 6 поражений в 7 матчах при ничьей с Фейеноордом, которому дали отыграться с 3:0! Казалось, разгромив крепкий Ноттингем Форест, горожане показали выход из ямы, но потом потеряли очки с Кристал Пэлас. А на прошлой неделе проиграли и Ювентусу, и в дерби с Манчестер Юнайтед, хотя с ним вели до 86-й минуты.

Статистика личных встреч

Длительное доминирование в паре Сити стало под вопросом после возвращения в Англию Эмери. Чемпион и дальше выигрывал дома, но в Бирмингеме ограничился ничьей в 2022-м, а год назад и вовсе уступил 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще считают фаворитами гостей из Манчестера. Но по обоим клубам есть вопросы, поэтому ограничимся нейтральными тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,909).