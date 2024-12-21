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Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.12.2024 14:30 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Англия
21 декабря 2024, 18:18 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:19
298
0

Астон Вилла – Манчестер Сити – 2:1. Третье поражение подряд. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Английской Премьер-лиги

21 декабря 2024, 18:18 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:19
298
0
Астон Вилла – Манчестер Сити – 2:1. Третье поражение подряд. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Манчестер Сити

21 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 2:1.

На 16-й минуте Джон Дуран вывел хозяев вперед, а на 65-й Морган Роджерс увеличил преимущество в счете. «Горожане» сумели сократить отставание лишь на 90+3-й минуте, однако забить второй мяч не успели.

Благодаря этой победе подопечные Унаи Эмери обошли «горожан» в турнирной таблице – «Астон Вилла» набрала 28 баллов и занимает пятое место. У «Манчестер Сити» в активе на одно очко меньше и шестая позиция.

Подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли третий матч подряд – ранее уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в чемпионате и «Ювентусу» (0:2) в Лиге чемпионов.

Английская Премьер-лига, 17-й тур. 21 декабря

Астон Вилла – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 – Фоден, 90+3

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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