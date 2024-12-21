21 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 2:1.

На 16-й минуте Джон Дуран вывел хозяев вперед, а на 65-й Морган Роджерс увеличил преимущество в счете. «Горожане» сумели сократить отставание лишь на 90+3-й минуте, однако забить второй мяч не успели.

Благодаря этой победе подопечные Унаи Эмери обошли «горожан» в турнирной таблице – «Астон Вилла» набрала 28 баллов и занимает пятое место. У «Манчестер Сити» в активе на одно очко меньше и шестая позиция.

Подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли третий матч подряд – ранее уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в чемпионате и «Ювентусу» (0:2) в Лиге чемпионов.

Английская Премьер-лига, 17-й тур. 21 декабря

Астон Вилла – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 – Фоден, 90+3

Видеообзор матча:

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