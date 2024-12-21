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  4. Рух хочет уволить Пономарева. Планируют купить тренера другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 13:07 |
187
0

Рух хочет уволить Пономарева. Планируют купить тренера другого клуба УПЛ

Василий Кобин может покинуть «Ингулец»

21 декабря 2024, 13:07 |
187
0
Рух хочет уволить Пономарева. Планируют купить тренера другого клуба УПЛ
ФК Рух. Виталий Пономарев

Львовский «Рух» до Нового года может уволить главного тренера первой команды Виталия Пономарева, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «желто-черные» планируют пригласить в клуб коуча «Ингульца» Василия Кобина, но за его переход придется заплатить компенсацию.

По итогам первой части Украинской Премьер-лиги «Рух» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 17 матчах чемпионата.

«Ингулец» в свою очередь с 9 баллами после 16 поединков идет на последнем, 16-м месте в общем зачете.

Ранее сообщалось, в какой стране «Рух» может провести зимние сборы.

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Рух Львов Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Виталий Пономарев Василий Кобин Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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