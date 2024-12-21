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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.12.2024 19:30 – FT 1 : 5
Арсенал
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Англия
21 декабря 2024, 21:31 | Обновлено 21 декабря 2024, 21:58
571
1

Пришествие Жезуса. Арсенал выиграл в АПЛ, форвард забил 5 голов за 2 матча

Габриэл неожиданно вернулся в топ-форму

21 декабря 2024, 21:31 | Обновлено 21 декабря 2024, 21:58
571
1
Пришествие Жезуса. Арсенал выиграл в АПЛ, форвард забил 5 голов за 2 матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:1, а дубль оформил форвард Габриэль Жезус. Три дня назад команда обыграла этого же соперника в Кубке лиги, а Жезус сделал хет-трик.

Арсенал со старта сезона испытывает проблемы с результативностью у форвардов, поэтому наставника Микеля Артету наверняка радует игра бразильца, который забил первые голы в АПЛ в текущем чемпионате.

Что точно не порадует Артету, так это травма Букайо Сака, которого заменили в первом тайме.

Лондонцы с 33 очками идут на третьей позиции, однако у конкурентов есть матчи в запасе.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал 1:5
Голы: Сарр, 11 – Жезус, 6, 14, Хаверц, 38, Мартинелли, 60, Райс, 85

Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гуэли, Кляйн, Хьюз (Девенни, 69), Лерма (Дюкуре, 68), Митчелл, Сарр, Камада (Нкетиа, 69), Матета (Шлупп, 88)

Арсенал: Райа, Тимбер (Мерино, 86), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 58), Парти, Эдегор, Хаверц (Райс, 58), Сака (Троссар, 24), Мартинелли, Жезус (Нванери, 86)

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Габриэл Жезус Арсенал Лондон Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Арсенал Английская Премьер-лига Букайо Сака
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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avk2307
Я думав вже все для нього. А він ще потроху і забивати почав.
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