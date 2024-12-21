Пришествие Жезуса. Арсенал выиграл в АПЛ, форвард забил 5 голов за 2 матча
Габриэл неожиданно вернулся в топ-форму
Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:1, а дубль оформил форвард Габриэль Жезус. Три дня назад команда обыграла этого же соперника в Кубке лиги, а Жезус сделал хет-трик.
Арсенал со старта сезона испытывает проблемы с результативностью у форвардов, поэтому наставника Микеля Артету наверняка радует игра бразильца, который забил первые голы в АПЛ в текущем чемпионате.
Что точно не порадует Артету, так это травма Букайо Сака, которого заменили в первом тайме.
Лондонцы с 33 очками идут на третьей позиции, однако у конкурентов есть матчи в запасе.
Чемпионат Англии. 17-й тур
Кристал Пэлас – Арсенал 1:5
Голы: Сарр, 11 – Жезус, 6, 14, Хаверц, 38, Мартинелли, 60, Райс, 85
Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гуэли, Кляйн, Хьюз (Девенни, 69), Лерма (Дюкуре, 68), Митчелл, Сарр, Камада (Нкетиа, 69), Матета (Шлупп, 88)
Арсенал: Райа, Тимбер (Мерино, 86), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 58), Парти, Эдегор, Хаверц (Райс, 58), Сака (Троссар, 24), Мартинелли, Жезус (Нванери, 86)
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