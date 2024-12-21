21 декабря на «Селхерст Парк» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с Арсеналом. Поединок начнется в 18:30 по европейскому времени.

Кристал Пэлас

Команда, сменив чуть менее года назад Ходжсона на Гласнера, показывала весной симпатичный футбол и серьезные результаты. Так что новый сезон тут ждали с воодушевлением. Что же, стекольщики и правда бьются, но не за еврокубки, а за банальное выживание. Сложно рассчитывать на нечто большее, когда до зимы всего пару побед получается одержать. С другой стороны, и аутсайдером столичный клуб называть не тянет. Он и в Кубке Лиги себя достойно проявил, следом за Норвичем и КПР выбив и Астон Виллу. Только Арсенал, и то со счетом 3:2, на неделе выбил клуб из дальнейшей борьбы. И в чемпионате после провала на старте, с тремя очками после 8 туров, получается почти все время избегать поражений. Только Фулхэму уступили, при этом обыграв Тоттенхэм и Ипсвич и разделив очки с Вулверхэмптоном, Астон Виллой, Ньюкаслом и даже Манчестер Сити. А Брайтон на прошлых выходных уверенно обыграли 3:2.

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Арсенал

Клуб при Артете прибавлял, и уже несколько лет именно он становился главным конкурентом для Манчестер Сити. Весной отставание составило всего лишь 2 очка, и это при том, что параллельно англичане вернулись в Лигу чемпионов, где пробивались в плей-офф. Казалось, что сейчас, воспользовавшись спадом горожан, получится захватить лидерство. Но осенью у команды из Лондона был неприятный отрезок, когда она в АПЛ не могла выиграть в четырех турах кряду. Потом, казалось, получилось набрать обороты. Но после 2-0 со старым врагом, Манчестер Юнайтед, красно-белые ухитрились потерять очки с Фулхэмом, сыграв 1:1. Да, потом разгромили Монако, но с Эвертоном ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

До недавнего Кубка Лиги, в рамках АПЛ, канониры выиграли четырежды кряду, пропустив за это время только один гол.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости повторят кубковый успех без проблем. Но тут и составы будут иными, и мотивация - ставим на победу хозяев с форой +1 гол (коэффициент - 1,61).