В субботу, 21 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Арсенал Смотреть трансляцию

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