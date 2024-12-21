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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.12.2024 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 декабря 2024, 09:23 | Обновлено 21 декабря 2024, 09:52
82
0

Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 декабря в 19:30 матч чемпионата Англии

21 декабря 2024, 09:23 | Обновлено 21 декабря 2024, 09:52
82
0
Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Арсенал
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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