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Украина. Первая лига
21 декабря 2024, 12:22 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:01
677
0

Именитый ветеран покинул команду Ковальца

Сергей Симинин размышляет над завершением карьеры

21 декабря 2024, 12:22 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:01
677
0
Именитый ветеран покинул команду Ковальца
ФК Подолье. Сергей Симинин

Как стало известно Sport.ua, один из гвардейцев украинского футбола, 37-летний Сергей Симинин покинул перволиговое «Подолье».

Кроме подолян, ветеран выступал еще за «Зарю», «Волынь», «Гелиос», «Ворсклу», «Александрию», «Верес», «Карпаты», «Львов». Больше всего матчей он провел в составе луцкой команды – 250.

«У меня завершился контракт с «Подольем», – рассказал Сергей Симинин, – К тому же, команду покинул руководитель Виталий Костышин, который меня приглашал. В начале следующего года определюсь, повешу ли бутсы на гвоздь. Хотя в футболе при всех вариантах останусь, попробую себя на тренерской стезе».

Ранее был определен самый популярный клуб Первой лиги Украины.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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