Именитый ветеран покинул команду Ковальца

Как стало известно Sport.ua, один из гвардейцев украинского футбола, 37-летний Сергей Симинин покинул перволиговое «Подолье».

Кроме подолян, ветеран выступал еще за «Зарю», «Волынь», «Гелиос», «Ворсклу», «Александрию», «Верес», «Карпаты», «Львов». Больше всего матчей он провел в составе луцкой команды – 250.

«У меня завершился контракт с «Подольем», – рассказал Сергей Симинин, – К тому же, команду покинул руководитель Виталий Костышин, который меня приглашал. В начале следующего года определюсь, повешу ли бутсы на гвоздь. Хотя в футболе при всех вариантах останусь, попробую себя на тренерской стезе».

Ранее был определен самый популярный клуб Первой лиги Украины.