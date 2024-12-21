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  4. Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 20:09 |
1643
4

Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича

Йожеф Сабо призывает уволить боснийца

21 декабря 2024, 20:09 |
1643
4
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Легендарный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо обратился к президенту донецкого «Шахтера» Ринату Ахметову. Специалист просит функционера уволить Марино Пушича с должности главного тренера «горняков» из-за неудовлетворительных результатов.

«Ахметов должен уволить Пушича зимой – таково мое мнение. Нет результата, на который надеялся президент Шахтера. Итак, назначение Пушича на должность главного тренера было ошибкой», – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко разнес Марино Пучиша.

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Марино Пушич Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: SportNews
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FunnyCat_____
дед не забывай пить таблетки
 а самого фундаментального тренера в истории шахтера трогать не нужно!
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+1
Harun Bakircioğlu
Отличное предложение. А вместо него поставить Срну.
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0
Strontium
И купить Шовковского.
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-1
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