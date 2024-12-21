Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича

Легендарный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо обратился к президенту донецкого «Шахтера» Ринату Ахметову. Специалист просит функционера уволить Марино Пушича с должности главного тренера «горняков» из-за неудовлетворительных результатов.

«Ахметов должен уволить Пушича зимой – таково мое мнение. Нет результата, на который надеялся президент Шахтера. Итак, назначение Пушича на должность главного тренера было ошибкой», – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко разнес Марино Пучиша.