Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Йожеф Сабо призывает уволить боснийца
Легендарный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо обратился к президенту донецкого «Шахтера» Ринату Ахметову. Специалист просит функционера уволить Марино Пушича с должности главного тренера «горняков» из-за неудовлетворительных результатов.
«Ахметов должен уволить Пушича зимой – таково мое мнение. Нет результата, на который надеялся президент Шахтера. Итак, назначение Пушича на должность главного тренера было ошибкой», – рассказал Сабо.
В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко разнес Марино Пучиша.
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