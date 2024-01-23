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  4. Новый Ривалдо. Барселона готова купить 17-летнего бразильца из Палмейраса
Испания
23 января 2024, 10:00 |
596
0

Новый Ривалдо. Барселона готова купить 17-летнего бразильца из Палмейраса

Луис Гильерме может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге

23 января 2024, 10:00 |
596
0
Новый Ривалдо. Барселона готова купить 17-летнего бразильца из Палмейраса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

Бывший футболист ПСВ, «Интера» и ПСЖ Вампета, который в 2002 году в составе сборной Бразилии становился чемпионом мира, а ныне работает комментатором на телевидении, рассказал о возможном переезде 17-летнего таланта «Палмейраса» Луиса Гильерме в Европу.

«Я узнал, что у Луиса Гильерме есть предложение и его могут продать. Предложение от «Барселоны», в нем заинтересовано множество клубов, и «Палмейрас», похоже, собирается его продать. Во всем, что Эндрик выигрывал в молодежной сборной и в клубе, Луис Гильерме был его партнером. Все, что есть у Эндрика, есть и у Луиса Гильерме».

«За ним много наблюдают. Люди говорят, что «Барселона» и «Реал» Мадрид смотрят на него как на нового Ривалдо. Возможна продажа в топ-клуб», – заявил Вампета.

В настоящий момент Луис Гильерме оценивается на Transfermarkt в 17 миллионов евро. Футболист провел 27 матчей за взрослую команду «Палмейраса», но результативными действиями в них не отличался.

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Палмейрас Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ривалдо
Источник Portal Goleada
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