Новый Ривалдо. Барселона готова купить 17-летнего бразильца из Палмейраса

Бывший футболист ПСВ, «Интера» и ПСЖ Вампета, который в 2002 году в составе сборной Бразилии становился чемпионом мира, а ныне работает комментатором на телевидении, рассказал о возможном переезде 17-летнего таланта «Палмейраса» Луиса Гильерме в Европу.

«Я узнал, что у Луиса Гильерме есть предложение и его могут продать. Предложение от «Барселоны», в нем заинтересовано множество клубов, и «Палмейрас», похоже, собирается его продать. Во всем, что Эндрик выигрывал в молодежной сборной и в клубе, Луис Гильерме был его партнером. Все, что есть у Эндрика, есть и у Луиса Гильерме».

«За ним много наблюдают. Люди говорят, что «Барселона» и «Реал» Мадрид смотрят на него как на нового Ривалдо. Возможна продажа в топ-клуб», – заявил Вампета.

В настоящий момент Луис Гильерме оценивается на Transfermarkt в 17 миллионов евро. Футболист провел 27 матчей за взрослую команду «Палмейраса», но результативными действиями в них не отличался.