5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет

Практически с каждым годом в мировом футболе растут суммы, которые те или иные клубы готовы платить за подписание новых футболистов. Чем более умелым и талантливым является игрок, тем, как правило, более высокой является его трансферная стоимость. Тот факт, что на рынке особо ценится перспектива подчеркивает стремление многих топовых клубов Европы, которые остаются самыми привлекательными для игроков с точки зрения продолжения карьеры, подписывать молодых или даже юных исполнителей – в надежде, что в будущем из них вырастет новый Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд или Джуд Беллингем.

Последнее обстоятельство привело к тому, что уже сейчас некоторые футболисты-тинейджеры имеют оценочную стоимость, которая превышает аналогичный показатель для многих футболистов своих национальных сборных с солидным опытом выступлений на топ-уровне. Но законы рынка таковы, и сейчас мы предлагаем вам взглянуть на пятерку самых ценных по версии популярного портала Transfermarkt футболистов мирового футбола среди тех, кому на текущий момент не исполнилось 18 лет.

5. Луис Гильерме – 17 миллионов евро

Возраст: 17 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Палмейрас»

Getty Images/Global Images Ukraine

17-летний Луис Гильерме, который выступает на позиции флангового нападающего, является воспитанником академии «Палмейраса». К детской школе «зелено-белых» талантливый мальчик присоединился в 2017 году, а до этого играл за различные команды из своего родного города Аракажу, население которого чуть-чуть не дотягивает до 600 тысяч человек.

В апреле 2022 года Луис Гильерме дебютировал за сборную Бразилии U-17, в рядах которой к настоящему моменту провел 4 матча и забил в них 2 мяча. А уже летом минувшего года «Палмейрас» подписал с талантливым игроком первый в его жизни профессиональный контракт. Дебюта за первую команду «зелено-белых» Гильерме пришлось ждать недолго – в апреле нынешнего года коуч действующего чемпиона Бразилии Абел Феррейра выпустил Луиса на замену на 77-й минуте в поединке Кубка Бразилии против «Томбенсе» (4:2). Спустя всего несколько дней вингер провел своей первый матч и в рамках бразильской Серии А.

Всего, по состоянию на текущий момент, Луис Гильерме сыграл 27 матчей за первую команду «Палмейраса» (19 – в Серии А, 5 – в Кубке Бразилии и 3 – в Кубке Либертадорес). Несмотря на то, что голевыми действиями юный вундеркинд за «зелено-белых» пока не отличался, скауты многих европейских топ-клубов уже горячо рекомендуют своим нанимателям подписать Гильерме как можно скорее. В частности, по сведениями инсайдеров, серьезный интерес к воспитаннику «Палмейраса» проявляют «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария», но бразильский клуб в ноябре сыграл на опережение, и подписал с Луисом Гильерме новый контракт на три года. По его условиям, клаусула футболиста составляет 55 миллионов евро.

Также стоит обращать внимание на интересную статистическую подробность, характеризующую выступления Луиса Гильерме в бразильской Серии А сезона-2023. В пересчете на 90 минут игрового времени вингер выполняет по 7,7 обводок, что является одиннадцатым показателем в лиге, причем с просто умопомрачительной эффективностью в 71,19%, что, в свою очередь, является уже третьим показателем в чемпионате в соответствующей графе. В этой связи неудивительно, почему за игрока с такой потрясающей техникой работы с мячом «Палмейрас» будет требовать солидные деньги.

4. Йоррел Хато – 22 миллиона евро

Возраст: 17 лет

Гражданство: Нидерланды

Клуб: «Аякс»

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник Йоррел Хато, которого в Нидерландах некоторые специалисты уже успели назвать новым Маттейсом де Лигтом, заниматься футболом начинал в школе «Спарты» из Роттердама – города, в котором юный талант и появился на свет. В 2018-м Хато перешел в академию «Аякса», откуда через несколько лет получил вызов в сборную Нидерландов U-16. Впоследствии сыграл также за сборную Нидерландов U-17 и U-21, а в ноябре нынешнего года дебютировал за национальную команду своей страны, сыграв 45 минут и отличившись результативной передачей в поединке квалификации на чемпионат Европы-2024 против Гибралтара (6:0).

В январе 2023-го Хато сыграл свой дебютный матч за первую команду «Аякса», когда Алфред Схредер выпустил юного таланта на замену в кубковом матче против «Ден Босха» (2:0). Спустя несколько недель Йоррел провел дебютный поединок за амстердамцев уже в Эредивизи, но командой в тот момент на правах исполняющего обязанности руководил Джон Хейтинга.

В текущем сезоне Хато стал безоговорочно основным игроком «Аякса». И пускай турнирные дела амстердамцев ныне идут далеко не лучшим образом, а команда безнадежно отстает от претендентов на «золото» национального чемпионата, зато в ее рядах появилась новая группа выдающихся молодых талантов, и Хато – один из ярких ее представителей.

Статистика Хато в сезоне-2023/24 также выглядит совершенно потрясающей, учитывая юный возраст этого игрока. В среднем за матч центрбек выполняет 93 действия (82% – успешные), отдает 69 передач (93% – точные), участвует в 17 единоборствах (63% – выигранные), осуществляет 5,5 перехватов и 11,5 отборов мяча.

Неудивительно, что по слухам, предметный интерес к Хато уже проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Причем не исключено, что договориться о трансфере нидерландца англичане попробуют уже в январе, пока «Аякс» обоснованно не затребовал за Йоррела еще больших денег, чем может это сделать сейчас.

3. Эндрик – 45 миллионов евро

Возраст: 17 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Палмейрас» (перейдет в «Реал» летом 2024 года)

Getty Images/Global Images Ukraine

Юному центрфорварду «Палмейраса» Эндрику, которому на родине уже прочат славу как минимум на уровне Роналдо, удалось в 11 лет получить приглашение от академии «зелено-белых», и с тех пор этот талантливый футболист прогрессирует просто феноменальными темпами. Лишь в апреле минувшего года Эндрик дебютировал за сборную Бразилии U-17 (к текущему моменту на его счету 5 голов в 4 матчах), а уже в ноябре нынешнего года, минуя этап выступлений за молодежку, форвард сыграл за главную команду «селесао».

В основной команде «Палмейраса» Эндрик дебютировал 6 октября 2022 года в поединке бразильской Серии А против «Коритибы» (4:0). Абел Феррейра выпустил юного форварда на замену на 69-й минуте вместо куда более опытного Рони. А уже в середине декабря минувшего года о покупке Эндрика объявил «Реал». Мадридский топ-клуб заплатил за бразильского вундеркинда 37,5 миллионов евро и гарантировал «Палмейрасу» ряд бонусных выплат в будущем при выполнении оговоренных в контракте условий.

Что правда, полноправным игроком «Реала» Эндрик станет лишь летом 2024 года, когда ему исполнится 18. Пока же форвард продолжает выступать на родине, где по итогам текущего сезона во второй раз кряду стал чемпионом Бразилии в рядах «Палмейраса». Стоит отметить, что вокруг футболиста уже промышляют различные советники и агенты, которые на славе этого игрока хотят сделать как можно больше денег. Недавно Эндрик угодил в неприятную ситуацию с рекламой медицинского препарата, которая потенциально может дорого обойтись ему с имиджевой и спортивной точек зрения, если юристы футболиста не смогут выстроить грамотную линию защиты в суде.

За «Палмейрас» к настоящему моменту Эндрик провел уже 60 матчей на официальном уровне, в которых отличился 17 забитыми мячами. Это очень быстрый и техничный футболист с низким центром тяжести, у которого крайне тяжело отобрать мяч без нарушения правил. В среднем за матч в Бразилии Эндрик наносит по воротам соперника 2,6 ударов, из которых 48% приходятся в створ.

2. Ламин Ямал – 50 миллионов евро

Возраст: 16 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

Ламин Ямал родился в Испании в семье марокканца и экваторогвинейки. С юных лет он проживал в Барселоне, где впоследствии и сумел отобраться в академию одноименного клуба. Однако широкой футбольной общественности Ламин Ямал стал известен не так давно, причем его карьера за последние два года выглядит просто головокружительной. В сентябре 2021 года Ямал дебютировал за сборную Испании U-16, а в октябре 2022-го сыграл за сборные Испании U-17 и U-19. В апреле нынешнего года главный тренер «Барселоны» Хави дал Ямалу шанс дебютировать в первой команде «блаугранас» в рамках Ла Лиги – в поединке против «Бетиса» (4:0), а уже в сентябре Ламин в 16 лет 2 месяца и 6 дней сыграл свой премьерный поединок в Лиге чемпионов. Тогда же, в сентябре, Ямал сыграл и дебютный матч за сборную Испании.

К настоящему моменту Ламин Ямал уже успел переписать ряд рекордов. Он является самым молодым игроком в истории национальной сборной Испании, а также самым молодым автором гола в рядах этой команды. Также вингер стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в основе своей команды на матч Лиги чемпионов. И это лишь несколько рекордов, которые Ямалу удалось переписать за последние пару месяцев.

Многие специалисты уже прочат Ямалу славу Лионеля Месси, и сам Ламин не прочь взойти на такую же высоту, как это ранее удалось проделать аргентинцу. Но пока все это – лишь авансы, и далеко не факт, что талантливый тинейджер «Барселоны» сможет их оправдать. В конце концов, относительно недавно почти такие же дифирамбы журналисты, болельщики и эксперты пели в адрес Ансу Фати, но сейчас этот 21-летний футболист выступает на правах аренды за «Брайтон», который при всем уважении к работе Роберто Де Дзерби, и близко нельзя считать грандом европейского футбола.

Да и статистика у Ямала пока крайне слабая, чтобы всерьез сравнивать его с Месси. В 18 матчах Ла Лиги сезона-2023/24 Ламин отличился лишь 1 голом и 3 ассистами. Впереди у воспитанника каталонского топ-клуба еще уйма работы…

1. Варрен Заир-Эмери – 60 миллионов евро

Возраст: 17 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Варрен Заир-Эмери с юных лет занимался футболом в школе клуба «Обервилье», а в 2014 году, когда ему было лишь 8, присоединился в академии «Пари Сен-Жермен». С тех пор центральный полузащитник прошел долгий путь от детского до профессионального футбола в стане парижан. Сделать это было непросто еще и с той точки зрения, что нынешний ПСЖ является одним из богатейших клубов планеты, и имеет в своем распоряжении потрясающий состав с невероятной конкуренцией на каждую позицию.

Но это не помешало Заиру-Эмери дебютировать за ПСЖ в рамках французской Лиги 1 еще в августе 2022-го, когда хавбеку было лишь 16 лет 4 месяца и 29 дней. С тех пор юный Варрен провел за парижан уже 50 матчей в рамках всех турниров, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами. А в ноябре Заир-Эмери дебютировал в рядах национальной сборной Франции. Случилось это в поединке квалификации на Евро-2024 против Гибралтара (14:0), в котором хавбек вышел в стартовом составе, успел отличиться забитым мячом, но уже на 20-й минуте был заменен из-за травмы. Первоначально предполагалось, что Заир-Эмери может вылететь на несколько месяцев, но юный хавбек вернулся на поле гораздо быстрее и уже может быть полезной опцией для тренерского штаба ПСЖ.

В текущем сезоне Заир-Эмери успел проявить себя и в Лиге чемпионов, где сыграл в пяти поединках. В среднем он выполнял по 79 технико-тактических действий за 90 минут (71% - удачные), делал по 50 передач (91% - точные), участвовал в 18 единоборствах (42% - выигранные) и исполнял 3 обводки (69% - удачные). Также отличился забитым мячом в ворота дортмундской «Боруссии», двумя ассистами в поединке против «Милана» и одной результативной передачей – в матче против «Ньюкасла».

Как бы там ни было, а Заир-Эмери, очевидно, в ближайшие годы продолжит выступать за «Пари Сен-Жермен». Этот клуб не демонстрирует ни малейшего желания продавать невероятно талантливого хавбека, у которого очень хорошее понимание игры, видение поля и умение выдать прекрасную обостряющую передачу. Более того, к 18-летию, которое Варрен отпразднует в начале марта следующего года, руководство ПСЖ, по слухам, готовит хавбеку вполне достойный подарок – новый контракт с заметным улучшением личных условий.