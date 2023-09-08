Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю

В сентябре национальная сборная Испании по футболу, которая не совсем удачно стартовала в рамках отборочного турнира на Евро-2024 (3 очка в 2 матчах: победа над Норвегией – 3:0 и поражение от Шотландии – 0:2), проведет два поединка. Соперники у «Красной фурии» будут значительно менее статусные – на 8 сентября у пиренейцев намечен гостевой поединок против Грузии, а на 12-е – домашний матч против Кипра.

Помимо того, что в ближайших двух играх испанцам жизненно необходимо брать шесть очков, чтобы не допустить сенсаций и не потерять шанса завоевать путевку на чемпионат Европы, в их рядах ныне есть фигура, к которой приковано дополнительное внимание широкой футбольной общественности. Речь, безусловно, о 16-летнем правом вингере «Барселоны» Ламине Ямале, который может переписать историю и стать самым молодым игроком, который когда-либо выходил в футболке национальной сборной Испании в официальном матче.

Юный гений, который уже переписал 100-летний рекорд Барселоны

Ламин Ямал родился 13 июля 2007 года в испанском городе Матаро, который входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Его отец – марокканец, мать – представительница Экваториальной Гвинеи, но о том, как подобное смешение кровей отразилось на футбольной карьере Ламина, речь пойдет немного ниже.

Ямал с семилетнего возраста начал заниматься футболом в «Ла Масии» – всемирно известной академии «Барселоны». Поэтому, в отличие от Лионеля Месси, который все-таки первые шаги в игре № 1 делал на родине, в рядах юношеских команд «Грандоли» и «Ньюэллс Олд Бойз», а в Испанию перебрался уже в возрасте 13 лет, Ламина можно смело считать «продуктом» каталонской системы – он, так сказать, «блаугранас» плоть от плоти.

В поле зрения болельщиков «Барселоны» со всего мира Ламин Ямал попал в концовке минувшего сезона, когда переписал, казалось бы, вечный рекорд Армандо Мартинеса Саги. Именно этому нападающему в апреле 1922 года удалось стать самым молодым футболистом в истории «блаугранас» – он вышел на поле в поединке Кубка Испании против «Спортинга» из Хихона, когда ему было всего 15 лет 11 месяцев и 5 дней. И пускай оставить более глубокий след в истории «Барселоны» Саги так и не посчастливилось, он все равно сто с лишним лет удерживал свой рекорд, превзойти который не удавалось многим гениям, прошедшим через систему каталонского гранда впоследствии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал дебютирует в составе Барселоны в Примере

Однако 29 апреля 2023 года рекорд Саги был покорен, когда на поединок 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (4:0) главный тренер «Барселоны» Хави решил выпустить юного вингера Ламина Ямала. Тому на момент выхода на поле исполнилось всего 15 лет 9 месяцев и 16 дней, и за одиннадцать минут чистого игрового времени юный полузащитник успел отличиться 13 технико-тактическими действиями (1 удар, 9 пасов, 3 единоборства), из которых 9 оказались успешными.

После матча с «Бетисом» Хави выступил перед журналистами, назвав Ямала «особенным», выделив его «большой потенциал», а также сравнив с точки зрения природного таланта с Лионелем Месси и Ансу Фати.

«Я сказал ему, чтобы он брал игру на себя, и он это сделал. Он особенный. Ямал может забивать, ассистировать, у него есть чутье. Он показал, что из себя представляет. Он не боится. Он сделал несколько очень хороших последних пасов. Я думаю, у него большой потенциал, и он может стать важным игроком».

«Похож ли он на Месси или Фати? Да, у него есть врожденный талант на трех четвертях поля, который так трудно найти. Он не выглядит на 15 лет. Он более зрелый. Я вижу, как он тренируется, и вижу, что он готов, поэтому я и поставил его в состав. Он игрок, который может изменить ситуацию на поле, и сегодня он это показал. Он сыграл 10 минут, но сыграл хорошо. Он является футболистом, который может сыграть важную роль в клубе и в команде», – резюмировал Хави.

Новый сезон – новые возможности

Несмотря на выданные после «Бетиса» авансы в прессе, больше Хави Ямала в сезоне-2022/23 в официальных матчах на поле за первую команду «Барселоны» не выпускал. Однако в Ла Лиге-2023/24 юный Ламин уже успел провести 4 поединка (234 минуты), причем 3 из них начинал в стартовом составе (против «Кадиса», «Вильярреала» и «Осасуны»; все три этих матча оказались победными для каталонцев, а единственный раз вничью в чемпионате к настоящему моменту «блаугранас» сыграли именно тогда, когда Ямал остался на скамье запасных – 0:0 против «Хетафе» 13 августа).

При этом, 27 августа в матче против «Вильярреала», который стал настоящим представлением с точки зрения количества забитых командами мячей в ворота друг друга (4:3 – победа «блаугранас») Ямал еще и отличился первым результативным действием за взрослую команду – отдал результативный пас на Гави, открывшего счет в противостоянии.

Благодаря этому Ямал стал самым молодым автором ассиста в истории «Барселоны» в нынешнем веке. А Хави после матча с «Вильярреалом» опять буквально завалили вопросами относительно нового вундеркинда каталонской команды.

«Ожидания от Ямала очень высоки, и в большей степени из-за того, что вы видите. В конце концов, он выходит в стартовом составе не из-за прихоти тренера, а потому, что мы видим, что он способен изменить ситуацию. Он самобытный игрок, он умный, хорошо делает выбор, а главное – Ламин способен принимать решения, причем практически всегда правильные, а это самое главное для футболиста. У него не будет проблем с тем, что встречается на его пути. Он счастливый, скромный парень, который любит футбол. Конечно, у него есть конкуренты. Однако я вижу, что он уже очень хорошо готов к игре за первую команду», – заявил Хави.

Да и сам Ямал подтвердил слова своего наставника о том, что не испытывает ни малейшего страха на поле, хотя играть ему приходится против оппонентов, которые значительно старше его по возрасту.

«Я стараюсь максимально использовать каждую возможность, продолжаю двигаться вперед. К счастью, у меня нет страха. Я стараюсь забыть об этом и сосредоточиться на игре в футбол, а это то, что мне нравится, и в чем я хорош. Я выхожу на поле, и мои партнеры по команде мне очень помогают», – сказал Ямал.

Пока ассист на Гави в матче против «Вильярреала» остается единственным результативным действием Ямала во взрослой команде «Барселоны», но расширенная статистика этого игрока, даже по итогам четырех матчей в текущем сезоне, подтверждает, что потенциал у парня действительно практически безграничный (особенно выделяется показатель выполненных передач в штрафную соперника, причем как по количественной, так и по качественной составляющей).

Дебют в сборной уже в шестнадцать?

И здесь мы возвращаемся к этническому происхождению Ямала. Учитывая то, что его родители родились за пределами Испании, а сам Ламин появился на свет в этой стране, расположенной на Пиренейском полуострове, теоретически перед юным талантом появлялся выбор – за какую же национальную сборную выступать на профессиональном уровне.

По юношам Ямал выступал за Испанию (в частности, на его счету 8 голов в 10 поединках за сборную U-17), однако тот факт, что Ламин очень быстро осуществил переход во взрослый футбол, и стал футболистом основы «Барселоны», уже в 16 лет остро поставил перед ним вопрос – за какую же национальную команду играть?

Африканские СМИ писали, что главный тренер сборной Марокко Валид Реграги лично беседовал с Ямалом о том, чтобы вингер принял решение выступать за родину своего отца. По некоторым данным, в вопрос потенциального «заигрывания» вундеркинда «Барселоны» за «Атласских львов» подключился даже Король Марокко Мухаммед VI. Высшие политические чины Марокко очень хотят, чтобы их национальная сборная по футболу в ближайшие годы была максимально боеспособной и сильной, по причине чего стремятся заиграть не только Ямала, но и 24-летнего атакующего полузащитника «Реала» Браима Диаса, который летом 2021 года сыграл один матч за сборную Испании, но после того на поле за «Красную фурию» больше не выходил.

Наличие в составе Ямала и Диаса, по мнению властей Марокко, поможет «Атласским львам» более достойно выступить на ЧМ-2030, финальную часть которого африканцы хотят провести совместно с Испанией, Португалией и Украиной.

Однако пока Марокко потерпело локальное поражение, ведь Ямал сделал свой выбор в пользу выступлений за команду Испании, и уже получил вызов в сборную европейской страны на матчи против Грузии и Кипра. Наверняка в стане «Красной фурии» постараются заиграть талантливого вингера уже в ближайших двух матчах, особенно если тому будет способствовать счет на табло по ходу поединков. Поэтому существует довольно высокая вероятность того, что в стане сборной Испании Ламин Ямал уже в ближайшие дни перепишет очередной рекорд, ведь пока самым молодым футболистом в истории «Красной фурии» является его партнер по «Барселоне» Гави, впервые вышедший на поле за национальную команду в октябре 2021 года, когда ему было 17 лет 2 месяца и 1 день (к слову, Гави удалось переписать также практически вечный рекорд, который до этого принадлежал Анхелю Субьете и был установлен в далеком апреле 1936 года).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Другой вопрос: не остановится ли Ямал на этом, как это случилось в международной карьере уже упоминавшегося выше Браима Диаса? Ведь в обратном случае сборная Марокко, руководствуясь нынешними правилами ФИФА относительно разрешений по смене футбольного гражданства, через время сможет ходатайствовать о получении согласия на выступление Ямала уже за «Атласских львов», которые очень хотят сколотить сильную команду с прицелом на мировой мундиаль 2030 года.

Впрочем, определенное «право первой ночи» сборная Испании по отношению к международной карьере Ламина Ямала уже завоевала. Теперь все и всецело зависит исключительно от решения главного тренера «Красной фурии» Луиса де ла Фуэнте, а также от успешности дальнейших выступлений на клубном уровне самого вингера «Барселоны». Ведь если Ямал продолжит блистать и реально заставит болельщиков и специалистов поверить в то, что на «Камп Ноу» восходит звезда новой легенды современности, то никаких шансов у Марокко заполучить полузащитника в свои ряды уже не будет. Такова жизнь: лучшие, как правило, достаются сильнейшим, и лишь на неудачников могут претендовать все, кому не лень…