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Испания
27 августа 2023, 21:19 | Обновлено 27 августа 2023, 21:43
734
0

Самый молодой автор ассиста в Ла Лиге. Игрок Барсы установил рекорд

Ламин Ямал в матче с «Вильяреалом» стал самым молодым автором голевой передачи в 21 веке

27 августа 2023, 21:19 | Обновлено 27 августа 2023, 21:43
734
0
Самый молодой автор ассиста в Ла Лиге. Игрок Барсы установил рекорд
Opta. Ламін Ямал

«Вильярреал» и «Барселона» выдали феерический матч в Ла Лиге. В веселой игре, в которой команды не думали о защите, были забиты семь голов, но каталонцы забили на один больше и победили со счетом 4:3.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал установил уникальное достижение. Отдав на 12 минуте голевую передачу на Гави, 16-летний игрок стал самым молодым автором ассиста в 21 веке в ла Лиге. Ямалу сегодня исполнилось 16 лет и 45 дней.

До этого автором рекорда тоже был игрок «Барселоны». Ансу Фати ассистировал партнеру в возрасте 16 лет и 318 дней.

Видео ассиста Ямала и гола Гави:

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Ламин Ямал Барселона Вильярреал Ла Лига Ансу Фати видео
Источник Opta
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