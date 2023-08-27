Самый молодой автор ассиста в Ла Лиге. Игрок Барсы установил рекорд

«Вильярреал» и «Барселона» выдали феерический матч в Ла Лиге. В веселой игре, в которой команды не думали о защите, были забиты семь голов, но каталонцы забили на один больше и победили со счетом 4:3.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал установил уникальное достижение. Отдав на 12 минуте голевую передачу на Гави, 16-летний игрок стал самым молодым автором ассиста в 21 веке в ла Лиге. Ямалу сегодня исполнилось 16 лет и 45 дней.

До этого автором рекорда тоже был игрок «Барселоны». Ансу Фати ассистировал партнеру в возрасте 16 лет и 318 дней.

Видео ассиста Ямала и гола Гави: