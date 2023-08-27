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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.08.2023 18:30 – FT 3 : 4
Барселона
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Испания
27 августа 2023, 20:41 |
875
0

Ла Лига. Драматичная победа Барселоны над Вильярреалом

Каталонцы в волевом стиле победили в матче с 7 голами

27 августа 2023, 20:41 |
875
0
Ла Лига. Драматичная победа Барселоны над Вильярреалом
ФК Барселона

Воскресный игровой день в Ла Лиге открывал матч между «Вильярреалом» и «Барселоной», который получился одним из самых ярких на стартовом отрезке испанского сезона.

Зрители на трибунах увидели 7 голов и волевую победу команды Хави. Победный гол на счету Роберта Левандовски.

Ла Лига. 3-й тур

«Вильярреал» – «Барселона» – 3:4
Голы: Фойт 26, Серлот 40, Баэна 50 – Гави 12, де Йонг 15, Ферран Торрес 68, Левандовски 71

Вчера «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде обыграла «Севилью» со счетом 2:1.

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Барселона Ла Лига Вильярреал
Источник Sport.ua
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