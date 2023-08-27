Ла Лига. Драматичная победа Барселоны над Вильярреалом

Воскресный игровой день в Ла Лиге открывал матч между «Вильярреалом» и «Барселоной», который получился одним из самых ярких на стартовом отрезке испанского сезона.

Зрители на трибунах увидели 7 голов и волевую победу команды Хави. Победный гол на счету Роберта Левандовски.

Ла Лига. 3-й тур

«Вильярреал» – «Барселона» – 3:4

Голы: Фойт 26, Серлот 40, Баэна 50 – Гави 12, де Йонг 15, Ферран Торрес 68, Левандовски 71

Вчера «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде обыграла «Севилью» со счетом 2:1.