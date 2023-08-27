27.08.2023 18:30 – FT 3 : 4
Испания27 августа 2023, 20:41 |
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Ла Лига. Драматичная победа Барселоны над Вильярреалом
Каталонцы в волевом стиле победили в матче с 7 голами
27 августа 2023, 20:41 |
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Воскресный игровой день в Ла Лиге открывал матч между «Вильярреалом» и «Барселоной», который получился одним из самых ярких на стартовом отрезке испанского сезона.
Зрители на трибунах увидели 7 голов и волевую победу команды Хави. Победный гол на счету Роберта Левандовски.
Ла Лига. 3-й тур
«Вильярреал» – «Барселона» – 3:4
Голы: Фойт 26, Серлот 40, Баэна 50 – Гави 12, де Йонг 15, Ферран Торрес 68, Левандовски 71
Вчера «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде обыграла «Севилью» со счетом 2:1.
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