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Чемпионат Испании
Севилья
26.08.2023 22:30 – FT 1 : 2
Жирона
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Испания
27 августа 2023, 00:32 | Обновлено 27 августа 2023, 00:43
608
6

Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота

Цыганков вышел в старте и был заменен на 79-й минуте

27 августа 2023, 00:32 | Обновлено 27 августа 2023, 00:43
608
6
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (в центре)

Состоялся матч 3-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на выезде одолела «Севилью».

Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков вышел с первых минут и отыграл 79 минут.

Еще один украинец Артем Довбик на 64-й минуте заменил Кристиана Стуани и в одном из моментов не попал в практически пустые ворота.

В первых трех турах «Жирона» набрала 7 очков, «Севилья» проиграла все матчи.

Чемпионат Испании. 3-й тур

«Севилья» – «Жирона» – 1:2
Голы: Гудель (45) – Эррера (16 ), Алеиш Гарсия (56).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Севилья Жирона стартовые составы Виктор Цыганков Артем Довбик Севилья - Жирона
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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VARioR
Хороший був матч. Жирона досить пристойно розпочала сезон. Довбику потрібно було забивати такий м'яч і знімати всі питання щодо перемоги. А так добре, що не пропустили, бо цей епізод ще довго йому згадували б. Тепер потрібно готуватись до наступної гри, а цю забути.
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+1
easterly
Вітя сьогодні дуже добре відіграв, зробив момент, але партнер запоров, проломив фланг з подачею на другий гол. В захисті відпрацював відмінно
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+1
Maximus Incognitos
Артём - это фейспалм. Ржать с этого промаха будут ещё долго. А так, Жирона хорошо начала сезон. 
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+1
Обсервер Влад
Довбик після цього матчу надовго присяде на банку... Запоров усе, що тільки можна: жодного разу не зачепився за м'яч, не виграв жодного єдиноборства, не віддав жодної передачі, жодного разу не відкрився під пас, при кожному дотику до м'яча він відскакує від Довбика як від стінки... і головне - промазав з 2 метрів по пустим воротам!!! Якесь одне суцільне непорозуміння
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0
zhyr
ну не так, щоб аж порожні....там захисник перекривав
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0
Alehandro
і Вітя відіграв зовсім непомітно. Довбик взагалі жодної корисної дії не зробив. Може 1-2 передачі на ближнього... Гол з Сосьєдадом це звичайно добре, але далеко на ньому не заїдеш. Такі моменти треба 10/10 використовувати
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-1
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