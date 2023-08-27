Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота

Состоялся матч 3-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на выезде одолела «Севилью».

Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков вышел с первых минут и отыграл 79 минут.

Еще один украинец Артем Довбик на 64-й минуте заменил Кристиана Стуани и в одном из моментов не попал в практически пустые ворота.

В первых трех турах «Жирона» набрала 7 очков, «Севилья» проиграла все матчи.

Чемпионат Испании. 3-й тур

«Севилья» – «Жирона» – 1:2

Голы: Гудель (45) – Эррера (16 ), Алеиш Гарсия (56).

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