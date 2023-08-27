Севилья - Жирона - 1:2. Видео голов и обзор матча
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Состоялся матч 3-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на выезде одолела «Севилью». Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков вышел с первых минут и отыграл 79 минут. Еще один украинец Артем Довбик на 64-й минуте заменил Кристиана Стуани и в одном из моментов не попал в практически пустые ворота.
Севилья – Жирона 1:2
Голы: 0:1 – 16 Эррера, 1:1 – 45 Гудель, 1:2 – 56 Алейш Гарсия.
Севилья – Дмитрович, Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90), Ракитич, Окампос (Рафа Мир, 75), Оливер Торрес (Ламела, 71), Сусо, Соу, Эн-Несири.
Жирона – Гассанига, Мартинес (Ян Коуто, 78), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Эррера (Хуанпе, 46), Мартин, Цыганков (Фернандес, 79), Стуани (Довбик, 63), Савио (Торре, 90).
Предупреждения: Мартинес (37), Окампос (58), Салас (74).
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