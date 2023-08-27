Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья - Жирона - 1:2. Видео голов и обзор матча
Испания
27 августа 2023, 01:06 | Обновлено 27 августа 2023, 01:24
1271
1

Севилья - Жирона - 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

27 августа 2023, 01:06 | Обновлено 27 августа 2023, 01:24
1271
1
Севилья - Жирона - 1:2. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 3-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на выезде одолела «Севилью». Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков вышел с первых минут и отыграл 79 минут. Еще один украинец Артем Довбик на 64-й минуте заменил Кристиана Стуани и в одном из моментов не попал в практически пустые ворота.

Севилья – Жирона 1:2

Голы: 0:1 – 16 Эррера, 1:1 – 45 Гудель, 1:2 – 56 Алейш Гарсия.

Севилья – Дмитрович, Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90), Ракитич, Окампос (Рафа Мир, 75), Оливер Торрес (Ламела, 71), Сусо, Соу, Эн-Несири.

Жирона – Гассанига, Мартинес (Ян Коуто, 78), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Эррера (Хуанпе, 46), Мартин, Цыганков (Фернандес, 79), Стуани (Довбик, 63), Савио (Торре, 90).

Предупреждения: Мартинес (37), Окампос (58), Салас (74).

По теме:
ПСЖ - Ланс - 3:1. Видео голов и обзор матча
Верона – Рома – 2:1. Волки снова без победы. Видео голов и обзор матча
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
видео голов и обзор Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 26 августа 2023, 18:40 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа

Украинский боксер проведет защиту поясов вечером 26 августа во Вроцлаве

Милан уверенно обыграл Торино, Рома уступила Вероне
Футбол | 26 августа 2023, 23:55 0
Милан уверенно обыграл Торино, Рома уступила Вероне
Милан уверенно обыграл Торино, Рома уступила Вероне

Оливье Жиру дважды реализовал пенальти

Беринчик убедительно победил шведа Игита и защитил пояс WBO International
Бокс | 26.08.2023, 23:42
Беринчик убедительно победил шведа Игита и защитил пояс WBO International
Беринчик убедительно победил шведа Игита и защитил пояс WBO International
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Футбол | 26.08.2023, 18:54
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме
Футбол | 26.08.2023, 19:12
Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме
Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nordenus
Как Довбик не забил с трех метров в концовке... просто жесть
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
25.08.2023, 14:28 5
Другие виды
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
25.08.2023, 16:00 85
Футбол
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
26.08.2023, 09:00 2
Бокс
Лапин нокаутировал немца на разогреве у Усика и взял пояс IBO International
Лапин нокаутировал немца на разогреве у Усика и взял пояс IBO International
26.08.2023, 20:53 2
Бокс
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
25.08.2023, 19:58 16
Футбол
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
25.08.2023, 05:55
Бокс
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
25.08.2023, 16:43 22
Футбол
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
25.08.2023, 11:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем