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Чемпионат Испании
Севилья
26.08.2023 22:30 - : -
Жирона
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Испания
26 августа 2023, 13:56 |
93
0

Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 августа в 22:30 по Киеву

26 августа 2023, 13:56 |
93
0
Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Жирона. Виктор Цыганков

26 августа на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Жироной». Старт поединка намечен на 22:30 по киевскому времени

Севилья

Клуб прошлый сезон откровенно провалил на внутренней арене. И при Сампаоли, и при Лопетеги не удавалось ему, завсегдатаю топ-4, не просто не сохранять место в квартете Лиги чемпионов - они болтались у зоны вылета, и только при Мендилибаре, весной, прибавили. И, главное, новый наставник одержал фирменную для Белой Андалусии победу, выиграв Лигу Европы (и, таким образом, все-таки пробившись в главный еврокубок). Кроме того, удалось все-таки избежать серьезных кадровых потерь, хотя Мончи и выставлял на трансфер фактически всех. Тем не менее, новая темпорада начиналась тяжело. Сначала проиграли дома в Примере Валенсии, потом, достойно поборовшись, но проиграли, пусть и по пенальти, уступив в Суперкубке УЕФА Манчестер Сити. Еще и сил, похоже, потратили слишком много, ведь потом проиграли 3-4 вернувшемуся в высший дивизион Алавесу.

Жирона

Команда входит в структуре, увенчанную Манчестер Сити. Именно при этом владельце представитель Каталонии в конце прошлого десятилетия дебютировал в Примере, и тогда продержался тут 2 года. Вернуться получилось с 3-й попытки. То, что подопечные Мичела Санчеса пробились в элиту испанского футбола через стыковые поединки, им прогнозировали борьбу за выживание, и не факт, что успешную. Но жирондинцы, особенно после прихода Цыганкова в январе, даже претендовали на еврокубки, остановившись в итоге в верхней половине итоговой таблицы. Ну, а перед новым чемпионатом прибавился еще 1 украинец, Довбик. И дебютировал, с ассиста земляка, Виктора, принеся почетные 1-1 с Реалом Сосьедад. А потом и вовсе разгромили Хетафе 3-0 с дублем Стуани.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне новичок показал стопроцентную статистику с кризисным грандом. Жирона выиграла в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы видят фаворитом Севилью. Но, с учетом того, как стартовали клубы, рекомендуем ставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,73).

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Источник Sport.ua
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