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Испания
27 августа 2023, 18:09 | Обновлено 27 августа 2023, 18:11
147
0

Вильярреал – Барселона. Известны стартовые составы команд

Игра начнется в 18:30 по Киеву

27 августа 2023, 18:09 | Обновлено 27 августа 2023, 18:11
147
0
Вильярреал – Барселона. Известны стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В 18:30 по киевскому времени начнется матч 3 тура испанской Примеры, в котором сыграют «Вильярреал» и «Барселона». Наставники команд определились, кто из футболистов начнет игру в стартовых составах.

«Вильярреал»: Йоргенсен – Фойт, Габбия, Куэнка, Педраса – Терратс, Капу, Парехо, Баэна – Жерар Морено, Серлот.

«Барселона»: тер Штеген – Серхи Роберто, Кунде, Кристенсен, Алонсо – Гюндоган, Ромеу, где Йонг – Ямаль, Левандовски, Гави.

Перед матчем команды занимают двенадцатое и шестое места соответственно в турнирной таблице.

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Вильярреал Барселона Вильярреал - Барселона чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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