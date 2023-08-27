Вильярреал – Барселона. Известны стартовые составы команд

В 18:30 по киевскому времени начнется матч 3 тура испанской Примеры, в котором сыграют «Вильярреал» и «Барселона». Наставники команд определились, кто из футболистов начнет игру в стартовых составах.

«Вильярреал»: Йоргенсен – Фойт, Габбия, Куэнка, Педраса – Терратс, Капу, Парехо, Баэна – Жерар Морено, Серлот.

«Барселона»: тер Штеген – Серхи Роберто, Кунде, Кристенсен, Алонсо – Гюндоган, Ромеу, где Йонг – Ямаль, Левандовски, Гави.

Перед матчем команды занимают двенадцатое и шестое места соответственно в турнирной таблице.