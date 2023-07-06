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Чемпионат мира
06 июля 2023, 22:23 | Обновлено 06 июля 2023, 22:36
717
4

Источник: Украина все-таки будет претендовать на проведение ЧМ-2030

Украина войдет в совместную заявку с Испанией, Португалией и Марокко

06 июля 2023, 22:23 | Обновлено 06 июля 2023, 22:36
717
4
Источник: Украина все-таки будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine

Испания, Португалия, Украина и Марокко вскоре подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу, информирует L'Equipe.

Постепенно определяются кандидатуры на проведение чемпионата мира 2030. Сначала стало известно про заявки Саудовская Аравия и четырех южноамериканских стран (Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай).

Кроме того, готовится еще одна заявка, объединяющая четыре страны с двух разных континентов. Наряду с Испанией, Португалией, Марокко в заявку будет включена Украина, при условии, что война в стране к тому времени закончится.

ЧМ-2030 может стать первым в истории турниром, который пройдет на двух разных континентах, так как Марокко – африканская страна. Количество стран-участников ЧМ было увеличено до 48, и впервые расширенный чемпионат мира пройдет в 2026 году в Мексике, США и Канаде.

В заявке Испании, Португалии, Украины и Марокко делается упор на экологическую и человеческую стабильность. ФИФА должна определить страны, которые будут принимать ЧМ-2030, в сентябре 2024 года.

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L'Equipe ЧМ-2030 по футболу Испания Португалия Марокко Украина
Источник L'Equipe
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Комментарии 4
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antt
Згадайте як десять років тому говорили про олімпіаду 2022 в Україні.  Мало? Тут вже стільки про олімпіаду з командою ротаня почали говорили  за пять днів що получили як майже Аргентина ямайка в півфіналі.
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0
Alex T
Войну б закончить для начала, а то пока и несчастное Евровидение не дали принять
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0
Дані Рохас
Не дурите
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-1
Serhii P.
Який ЧС, невідомо коли війна закінчиться
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-2
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