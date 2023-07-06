Источник: Украина все-таки будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Украина войдет в совместную заявку с Испанией, Португалией и Марокко
Испания, Португалия, Украина и Марокко вскоре подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу, информирует L'Equipe.
Постепенно определяются кандидатуры на проведение чемпионата мира 2030. Сначала стало известно про заявки Саудовская Аравия и четырех южноамериканских стран (Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай).
Кроме того, готовится еще одна заявка, объединяющая четыре страны с двух разных континентов. Наряду с Испанией, Португалией, Марокко в заявку будет включена Украина, при условии, что война в стране к тому времени закончится.
ЧМ-2030 может стать первым в истории турниром, который пройдет на двух разных континентах, так как Марокко – африканская страна. Количество стран-участников ЧМ было увеличено до 48, и впервые расширенный чемпионат мира пройдет в 2026 году в Мексике, США и Канаде.
В заявке Испании, Португалии, Украины и Марокко делается упор на экологическую и человеческую стабильность. ФИФА должна определить страны, которые будут принимать ЧМ-2030, в сентябре 2024 года.
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