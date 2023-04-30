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Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 03:23 | Обновлено 30 апреля 2023, 03:43
38
0

Павелко рассказал о перспективах проведения ЧМ-2030 в Украине

Идет разговор о возможной совместной заявке с Испанией и Португалией

30 апреля 2023, 03:23 | Обновлено 30 апреля 2023, 03:43
38
0
Павелко рассказал о перспективах проведения ЧМ-2030 в Украине
ТК Дом. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о перспективах проведения чемпионата мира 2030 по футболу вместе с Португалией и Испанией:

«У нас есть мощная возможность взять на себя этот вызов, побороться и победить в отборе на хозяина ЧМ-2030. Испания и Португалия предпринимают шаги, у них проводят серьезную работу, ассоциации работают в связке с правительствами.

Между нашими правительствами, ассоциациями существует очень теплая атмосфера. Сейчас мы ждем следующего шага. Уверен, что в ближайшее время мы проведем подобные рабочие встречи в Украине.

Мечта о проведении ЧМ-2030 – это мечта не Павелко или чиновников, это мечта многих поколений. Я уверен, что Украина сейчас является примером несокрушимости».

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Андрей Павелко ЧМ-2030 по футболу Испания Португалия Украинская ассоциация футбола
Источник Телеканал Дом
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