Павелко рассказал о перспективах проведения ЧМ-2030 в Украине
Идет разговор о возможной совместной заявке с Испанией и Португалией
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о перспективах проведения чемпионата мира 2030 по футболу вместе с Португалией и Испанией:
«У нас есть мощная возможность взять на себя этот вызов, побороться и победить в отборе на хозяина ЧМ-2030. Испания и Португалия предпринимают шаги, у них проводят серьезную работу, ассоциации работают в связке с правительствами.
Между нашими правительствами, ассоциациями существует очень теплая атмосфера. Сейчас мы ждем следующего шага. Уверен, что в ближайшее время мы проведем подобные рабочие встречи в Украине.
Мечта о проведении ЧМ-2030 – это мечта не Павелко или чиновников, это мечта многих поколений. Я уверен, что Украина сейчас является примером несокрушимости».
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