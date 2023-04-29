Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Скоро должны объявить
Президент УАФ Андрей Павелко уверяет, что в ближайшее время будет названо имя нового тренера сборной Украины, который начнет работу с контрольного матча против Германии в июне.
«Хочу заверить: у сборной будет новый тренер на контрольный матч с Германией и на игры отбора Евро-2024 в июне. С ним есть договоренность, и в условленное время мы об этом объявим».
«Я уверен, что болельщики будут довольны, потому что мы выбираем тренера не на отдельные матчи, а имеем стратегию развития. И на презентации мы сможем вместе с новым наставником рассказать о нашей стратегии», – заявил Павелко.
Ранее сообщалось, что УАФ удалось договориться с Сергеем Ребровым, но официального подтверждения пока нет.
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