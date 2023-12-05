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  4. Ламин ЯМАЛ: «Возможно, когда-нибудь я буду играть на уровне Месси»
Испания
05 декабря 2023, 13:56 |
81
0

Ламин ЯМАЛ: «Возможно, когда-нибудь я буду играть на уровне Месси»

Вингер «Барселоны» рассказал о своем кумире

05 декабря 2023, 13:56 |
81
0
Ламин ЯМАЛ: «Возможно, когда-нибудь я буду играть на уровне Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Юный вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал рассказал о желании быть похожим на своего кумира – Лионеля Месси:

«Я хочу стать лучшим молодым игроком в мире. Я знаю, кто ее выигрывал. Даже Лионель Месси, и я хочу быть как он. Рано или поздно мы еще увидимся в Турине, я обещаю. Месси – мой идол. Он всегда им был и остается сейчас, даже когда я уже играю за «Барселону». Он вдохновил меня. У меня никогда не было другого кумира. Когда-то я сделал фотографию с Месси, тогда обо мне никто не знал. Возможно, когда-то я буду играть как он».

В сезоне 2023/24 16-летний Ламин Ямал сыграл 20 матчей за «Барселону», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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Ламин Ямал Лионель Месси Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Goal.com
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