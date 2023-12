Эндрика подставили? Вокруг вундеркинда Реала разгорается допинговый скандал

Чуть более года назад мадридский «Реал» объявил о покупке юного форварда «Палмейраса» Эндрика, за которого испанцы заплатили 37,5 миллионов евро и прописали для бразильцев ряд крайне выгодных бонусных выплат на будущее. Официально игроком «бланкос» Эндрик сможет стать лишь летом 2024 года, когда отпразднует свой 18-й день рождения, а пока вундеркинд продолжает выступать на родине, где к своим юным годам уже успел стать двукратным чемпионом бразильской Серии А, отличившись 14 голами в 38 поединках.

Впрочем, еще до момента переезда в Европу Эндрик успел вляпаться в весьма неприятную историю. Очевидно, что юный форвард пошел на поводу у своих советников, и теперь не совсем понятно, каким образом на нем скажется такое решение…

8 декабря фармацевтический бренд Neosaldina объявил о начале пятилетнего рекламного сотрудничества с Эндриком. По сообщениям СМИ, контракт с форвардом «Палмейраса», который уже де-юре принадлежит «Реалу», стал самым крупным в истории компании, производящей медицинские препараты от головной боли. Ожидается, что ежегодно Эндрик будет получать от Neosaldina по 2,5 миллиона бразильских реалов (порядка 460 тысяч евро по курсу на текущий момент), причем это базовая ставка, которая может быть повышена за счет всевозможных бонусных выплат, зависящих напрямую от спортивных достижений и показателей нападающего.

Neosaldina весьма оригинально объявила о начале сотрудничества с Эндриком. В соцсети Х (ранее – Twitter) компания написала следующее: «Мы понравились друг другу, и он принял наше предложение! Игрок с мячом теперь будет вместе с игроком, который борется с головной болью! А что ты думаешь о том, что Эндрик теперь в нашей команде?»

A gente chaaaaamou e ele aceitou! O craque da bola está junto com a craque no combate a dor de cabeça! E aí, o que você achou de ter o Endrick no nosso time? #ChamaNaAlegria #ChamaANeosa pic.twitter.com/9LLPC8GXfE