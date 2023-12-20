Эндрика подставили? Вокруг вундеркинда Реала разгорается допинговый скандал

Чуть более года назад мадридский «Реал» объявил о покупке юного форварда «Палмейраса» Эндрика, за которого испанцы заплатили 37,5 миллионов евро и прописали для бразильцев ряд крайне выгодных бонусных выплат на будущее. Официально игроком «бланкос» Эндрик сможет стать лишь летом 2024 года, когда отпразднует свой 18-й день рождения, а пока вундеркинд продолжает выступать на родине, где к своим юным годам уже успел стать двукратным чемпионом бразильской Серии А, отличившись 14 голами в 38 поединках.

Впрочем, еще до момента переезда в Европу Эндрик успел вляпаться в весьма неприятную историю. Очевидно, что юный форвард пошел на поводу у своих советников, и теперь не совсем понятно, каким образом на нем скажется такое решение…

8 декабря фармацевтический бренд Neosaldina объявил о начале пятилетнего рекламного сотрудничества с Эндриком. По сообщениям СМИ, контракт с форвардом «Палмейраса», который уже де-юре принадлежит «Реалу», стал самым крупным в истории компании, производящей медицинские препараты от головной боли. Ожидается, что ежегодно Эндрик будет получать от Neosaldina по 2,5 миллиона бразильских реалов (порядка 460 тысяч евро по курсу на текущий момент), причем это базовая ставка, которая может быть повышена за счет всевозможных бонусных выплат, зависящих напрямую от спортивных достижений и показателей нападающего.

Neosaldina весьма оригинально объявила о начале сотрудничества с Эндриком. В соцсети Х (ранее – Twitter) компания написала следующее: «Мы понравились друг другу, и он принял наше предложение! Игрок с мячом теперь будет вместе с игроком, который борется с головной болью! А что ты думаешь о том, что Эндрик теперь в нашей команде?»

A gente chaaaaamou e ele aceitou! O craque da bola está junto com a craque no combate a dor de cabeça! E aí, o que você achou de ter o Endrick no nosso time? #ChamaNaAlegria #ChamaANeosa pic.twitter.com/9LLPC8GXfE — Neosaldina ® ​ (@neosaldina) December 8, 2023

«Эндрик представляет собой нечто большее, чем просто спортсмен. Он является примером гражданина, который показывает результаты выше среднего, умеет быть эффективным и ответственным, живет легко и с большим юмором. Именно эти характеристики лежат в основе бренда Neosaldina. Мы знаем, что своей игрой Эндрик вызывает головную боль у противников, а если он вызывает у кого-то головную боль, то мы поможем ей исчезнуть», – заявила на презентации директор по маркетингу фармацевтической компании Карла Диас.

Сам Эндрик на пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества между ним и Neosaldina, был в очень приподнятом настроении и отшутился следующим образом: «Сколько денег я заработаю по этому контракту? Я даже не знаю. Это очень хороший бренд. Когда моя мама и моя девушка страдают от сильных головных болей, это средство им очень помогает».

Казалось бы, обычная ситуация, коих в мире современного футбола вокруг известных футболистов огромное множество, однако почти сразу же после оглашения о начале сотрудничества между Эндриком и Neosaldina в бразильских медиа начал разгораться допинговый скандал!

Его суть заключается в том, что одним из веществ, присутствующих в составе медицинского препарата, который отныне рекламирует Эндрик, является изометептен, который Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает запрещенным для спортсменов.

Изометептен присутствует в формуле препарата как вещество, которое работает как на уменьшение расширения сосудов головного мозга, что способствует утиханию боли в этой области, так и на усиление обезболивающего эффекта. В то же время, по классификации ВАДА, это вещество фигурирует как запрещенный стимулятор.

Стимулирующие вещества, такие как изометептен, могут маскировать присутствие других химических веществ, категорически запрещенных для профессиональных спортсменов. Его использование в спорте может повлечь за собой серьезное наказание. В случае с Эндриком нет никаких доказательств того, что нападающий сам использовал это лекарство, несмотря на то, что в Бразилии на бытовом уровне оно весьма доступно и считается качественным анальгетиком, не оказывающим крайне негативного влияния на организм человека.

Однако даже без доказанного факта использования препарата Neosaldina Эндрик может столкнуться с проблемами, напрямую связанными с антидопинговыми правилами. Дело в том, что в Бразильском антидопинговом кодексе есть статья, в которой говорится о помощи, поощрении или содействии в попытках нарушать антидопинговые правила. Наказание по ней может варьироваться от 2 до 30 лет дисквалификации.

Юристы в Бразилии уже разошлись во мнениях о том, может ли сотрудничество Эндрика с известным фармацевтическим брендом, в препарате которого содержится запрещенное для спортсменов вещество, подпадать под норму о помощи и поощрении попыток нарушать антидопинговое законодательство.

Адвокат Анна Мизутори в целом видит различные возможности для трактовки существующих норм антидопинговых правил, и это вряд ли является хорошей новостью для Эндрика, юристам которого теперь придется как следует поработать.

«На любого спортсмена распространяются правила по предотвращению и борьбе с допингом. Его включение в спортивную структуру налагает правила, которые специально установлены с учетом юридической объективности, присущей вопросам, касающимся ценностей, принципов и других спортивных тем. Можно обсуждать вопрос о типизации поведения спортсменов, которые поощряют употребление определенного вещества среди населения, не связанного непосредственно с профессиональным спортом, о чем идет речь в правилах. В то же время, несмотря на какое-либо намерение, общее или конкретное, со стороны спортсмена занять позицию, противоречащую описанию кодекса, его согласие стать лицом такого препарата можно интерпретировать как форму поощрения и подстрекательства, которая может представлять собой нарушение антидопинговых правил», – считает юрист.

Другой спортивный юрист Маурисио Корреа да Вейга полагает, что любой футболист не должен быть связан с рекламой медицинских препаратов, употребление которых напрямую запрещено допинговыми правилами.

«Есть обязательства, выходящие за рамки отношений клуба и игрока. Кроме того, любой известный спортсмен оказывает влияние на детей и любителей спорта и должен знать о компаниях, которые нанимают его в качестве рекламного селебрити. Высококвалифицированный спортсмен не может связывать себя и свой имидж с продуктом, содержащим запрещенное вещество. В общем законе о спорте четко указано, что спортсмен должен осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с правилами, регулирующими спортивную дисциплину и этику», – констатировал Корреа да Вейга.

Логично, что на этот счет есть и другое мнение. Его бразильским СМИ высказал, в частности, юрист Милтон Жордао, специализирующийся на вопросах спортивного права и ранее являвшийся адвокатом Высшего суда спортивной юстиции Бразилии.

«Я думаю, что ни Эндрик, ни его окружение, ни сама компания, которая его наняла, не оценивали рекламный контракт с этой точки зрения [допинг]. Они действовали добросовестно. В принципе, я не вижу практики поведения, запрещенной национальным или международным законодательством. Однако можно рассмотреть возможность применения указанной статьи Бразильского антидопингового кодекса. Нельзя отрицать, что на спортсмене лежит большая ответственность в этом отношении, и он должен быть осторожен со своим имиджем и последствиями своих действий. Это может быть санкционировано национальным и международным законодательством. Все будет зависеть от направленности вашей воли, то есть если вы осознанно что-то предпринимали, тогда это нарушение. Если же Эндрик действует добросовестно, то я не понимаю, как это может быть нарушением», – заявил Жордао.

Юристы, представляющие интересы самого Эндрика, уже высказали в СМИ уверенность, что в случае необходимости смогут доказать правоту своего клиента, добросовестность его намерений и отсутствие оснований к любого рода дисциплинарным санкциям.

Также в авторитетном и популярном в Бразилии издании O Globo уже появилась информация, что в Бразильском управлении допинг-контроля не видят принципиального нарушения правил со стороны Эндрика при сотрудничестве с Neosaldina. Однако там же подчеркивают, что «по этическим соображениям и во избежание введения спортсменов в заблуждение путем использования запрещенных веществ, которые могут поставить под угрозу их спортивную карьеру, рекомендуется, чтобы спортсмены и вспомогательный персонал, учитывая их влияние, не рекламировали продукты и/или лекарства, содержащие вещества, запрещенные в спорте».

Как видим, ситуация, мягко говоря, неоднозначная и такая, которая может доставить Эндрику определенные проблемы. Примечательно, что в «Реале» форвард, начиная с лета следующего года, будет получать по 2 миллиона евро за сезон. Это в четыре раза больше, чем по контракту с Neosaldina, но если в стане «бланкос» зарплату придется отрабатывать фактически ежедневными тренировками, то от фармацевтического бренда хорошие деньги юному таланту достанутся всего-то за несколько рекламных компаний и мероприятий в году.