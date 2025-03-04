Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Андрея хочет подписать Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщил испанский журналист Эдуардо Инда.
«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Лунин заменил Онану, камерунского вратаря, который был в молодежной академии «Барсы». Они хотят видеть его в следующем сезоне. Андрея приглашает Жорже Мендеш, который имеет хорошие отношения с «Манчестер Юнайтед», – сказал Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.
В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 9 матчей, в которых пропустил 12 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.
Сообщалось, что «Реал» продаст Лунина в европейский гранд.
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