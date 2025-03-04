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  4. Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Англия
04 марта 2025, 12:40 | Обновлено 04 марта 2025, 12:41
2226
7

Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина

Андрея хочет подписать Манчестер Юнайтед

04 марта 2025, 12:40 | Обновлено 04 марта 2025, 12:41
2226
7
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщил испанский журналист Эдуардо Инда.

«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Лунин заменил Онану, камерунского вратаря, который был в молодежной академии «Барсы». Они хотят видеть его в следующем сезоне. Андрея приглашает Жорже Мендеш, который имеет хорошие отношения с «Манчестер Юнайтед», – сказал Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 9 матчей, в которых пропустил 12 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что «Реал» продаст Лунина в европейский гранд.

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Андрей Лунин Манчестер Юнайтед Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Жорже Мендеш Андре Онана
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 7
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Богдан Харух
топклуб АПЛ...ахахахахах...чому це так смішно? приставка топ буде супроводжувати МЮ ще 20-30 років? навіть без результату?)
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+1
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GloryUkraine
Багато скептиків у Андрія, але побачите Реал буде ще лікті кусати, що продасть його.
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0
Falko
О, в Чемпіоншипі Андрюха ще не сидів.
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0
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Перець
тільки в Мансіті бо в М Ю вже економлять на їжі
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0
Victor673256ua
Розмови про Манчестер Юнайтед та заміну для Онана були ще рік тому. але до справи так і не дійшло. Онана так і грає, а Лунін здебільшого сидить на лавці.
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0
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