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Испания
15 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 15 декабря 2022, 17:07
811
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал бразильского вундеркинда Эндрика

Форвард покинет «Палмейрас» в 2024 году

15 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 15 декабря 2022, 17:07
811
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал бразильского вундеркинда Эндрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

«Реал» официально сообщил о подписании 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика. К «Реалу» бразилец присоединится летом 2024 года, после достижения совершеннолетия.

В ближайшие дни Эндрик прибудет в Мадрид и посетит тренировочную базу и стадион «Реала». О том, что «Реал» согласовал трансфер Эндрика, сообщалось еще неделю назад.

Сумма трансферная не сообщается, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» заплатит за Эндрика 35 миллионов евро + 25 миллионов возможных бонусов. Еще 12 миллионов испанский клуб заплатит в виде налогов.

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Источник ФК Реал Мадрид
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