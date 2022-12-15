ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал бразильского вундеркинда Эндрика

«Реал» официально сообщил о подписании 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика. К «Реалу» бразилец присоединится летом 2024 года, после достижения совершеннолетия.

В ближайшие дни Эндрик прибудет в Мадрид и посетит тренировочную базу и стадион «Реала». О том, что «Реал» согласовал трансфер Эндрика, сообщалось еще неделю назад.

Сумма трансферная не сообщается, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» заплатит за Эндрика 35 миллионов евро + 25 миллионов возможных бонусов. Еще 12 миллионов испанский клуб заплатит в виде налогов.