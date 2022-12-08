Источник: Реал согласовал трансфер бразильского вундеркинда Эндрика
«Палмейрас» получит 60 миллионов евро
«Реал» достиг полной устной договоренности по поводу трансфера 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Реал» заплатит за Эндрика 60 миллионов евро плюс 12 миллионов налогов. Эндрик перейдет в «Реал» в июле 2024 года, после того, как ему исполнится 18 лет. Ожидается, что все документы по данному трансферу будут подписаны еще до нового года.
В нынешнем сезоне на счету Эндрика 9 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах.
Endrick to Real Madrid, here we go! Full verbal agreement in place as reported 2 days ago, it’s now closed 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2022
Real Madrid will pay €60m to Palmeiras plus €12m taxes.
Brazilian gem [2006] will join in July 2024.
Real plan to sign all documents within December. pic.twitter.com/8QYv9r3LvP
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