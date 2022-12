Источник: Реал согласовал трансфер бразильского вундеркинда Эндрика

«Реал» достиг полной устной договоренности по поводу трансфера 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Реал» заплатит за Эндрика 60 миллионов евро плюс 12 миллионов налогов. Эндрик перейдет в «Реал» в июле 2024 года, после того, как ему исполнится 18 лет. Ожидается, что все документы по данному трансферу будут подписаны еще до нового года.

В нынешнем сезоне на счету Эндрика 9 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах.

