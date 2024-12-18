Англичане в шоке. На чемпионате мира 2034 будет действовать жесткий запрет
На чемпионате мира в Саудовской Аравии болельщикам будет запрещен алкоголь
На чемпионате мира 2034 года в Саудовской Аравии будет действовать запрет на алкоголь для болельщиков, сообщает The Guardian.
Причиной тому является введенный еще в 1952 году в стране запрет на спиртные напитки. Пока что проблема не рассматривалась и не обсуждалась публично, но сообщается, что алкоголь во время матчей продаваться не будет. Подобный опыт у ФИФА имеется благодаря проведенном в Катаре мундиале 2022 года, на котором запрет на алкоголь был оглашен за 2 дня до старта турнира.
ФИФА не планирует давить на власть Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира 2034 состоится не летом.
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