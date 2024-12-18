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  4. Англичане в шоке. На чемпионате мира 2034 будет действовать жесткий запрет
Саудовская Аравия
18 декабря 2024, 00:16 |
198
1

Англичане в шоке. На чемпионате мира 2034 будет действовать жесткий запрет

На чемпионате мира в Саудовской Аравии болельщикам будет запрещен алкоголь

18 декабря 2024, 00:16 |
198
1
Англичане в шоке. На чемпионате мира 2034 будет действовать жесткий запрет
Getty Images/Global Images Ukraine. Чемпионат мира 2034

На чемпионате мира 2034 года в Саудовской Аравии будет действовать запрет на алкоголь для болельщиков, сообщает The Guardian.

Причиной тому является введенный еще в 1952 году в стране запрет на спиртные напитки. Пока что проблема не рассматривалась и не обсуждалась публично, но сообщается, что алкоголь во время матчей продаваться не будет. Подобный опыт у ФИФА имеется благодаря проведенном в Катаре мундиале 2022 года, на котором запрет на алкоголь был оглашен за 2 дня до старта турнира.

ФИФА не планирует давить на власть Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира 2034 состоится не летом.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2034 по футболу алкоголь Саудовская Аравия ФИФА
Данііл Киріяка Источник: The Guardian
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Комментарии 1
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ulefka
Якийсь дебилізм!!!Навіщо проводити форум в країні безалкогольній??Що це за чушь собача?
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