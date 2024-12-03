Чемпионат мира 2034 года состоится не летом – дело в религии. Что известно?

Саудовская Аравия является официальным и главным претендентом на право проведения футбольного чемпионата мира 2034 года.

Сообщается, что в презентации своего предложения Саудовская Аравия подтвердила желание принять турнир с участием 48 национальных команд.

Однако турнир может состояться зимой. Причиной этого является главный праздник мусульман – Рамадан, который приходится на конец года, и в ФИФА не хотят наложения даты на него. Летом турнир проводить не целесообразно из-за чрезмерной жары. Ожидается, что ЧМ-2034 начнется в январе.

Напомним, что ЧМ-2022, который проходил в Катаре, тоже проходил зимой [ноябрь – декабрь].

Ранее Неймар выразил восхищение кандидатурой Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу.