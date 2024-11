НЕЙМАР: «Чемпионат мира в Саудовской Аравии станет лучшим в истории»

Бразильский футболист Неймар, который сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль», выразил восхищение кандидатурой Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу.

«Я считаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел. Он имеет потенциал стать лучшим чемпионатом мира в истории. Очень важно, чтобы все познали культуру Саудовской Аравии», - заявил Неймар.

Футболист отметил, что Саудовская Аравия не только обладает значительными финансовыми ресурсами, но и демонстрирует амбициозные планы по развитию инфраструктуры и популяризации футбола. По его мнению, проведение чемпионата мира в этой стране станет уникальной возможностью для зрителей со всего мира познакомиться с богатой культурой и традициями Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

🇸🇦 Neymar backs Saudi Arabia to host the World Cup:



"I think it's one of the best projects I have ever seen. It has the potential to be the best World Cup in history. It's very important that everyone discovers Saudi culture." pic.twitter.com/PlFLVzGtTe