Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НЕЙМАР: «Чемпионат мира в Саудовской Аравии станет лучшим в истории»
Чемпионат мира
12 ноября 2024, 19:47 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:04
501
1

НЕЙМАР: «Чемпионат мира в Саудовской Аравии станет лучшим в истории»

Бразильский футболист поддерживает кандидатуру страны на проведение Мундиаля

12 ноября 2024, 19:47 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:04
501
1
НЕЙМАР: «Чемпионат мира в Саудовской Аравии станет лучшим в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский футболист Неймар, который сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль», выразил восхищение кандидатурой Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу.

«Я считаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел. Он имеет потенциал стать лучшим чемпионатом мира в истории. Очень важно, чтобы все познали культуру Саудовской Аравии», - заявил Неймар.

Футболист отметил, что Саудовская Аравия не только обладает значительными финансовыми ресурсами, но и демонстрирует амбициозные планы по развитию инфраструктуры и популяризации футбола. По его мнению, проведение чемпионата мира в этой стране станет уникальной возможностью для зрителей со всего мира познакомиться с богатой культурой и традициями Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

По теме:
ФИФА готовит революцию. Тренеры смогут оспаривать решения арбитров
Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру
ФОТО. День рождение на миллион $. Ты позавидуешь 1-летней дочери Неймара
Неймар Саудовская Аравия чемпионат мира по футболу ЧМ-2034 по футболу ФИФА Аль-Хиляль
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Футбол | 12 ноября 2024, 13:21 25
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков

Сергей Ребров прокомментировал слухи вокруг Ильи Забарного

Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Футбол | 12 ноября 2024, 10:36 1
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу

Зинедин хочет возглавить сборную Франции

В лазарете Александрии остался только один игрок
Футбол | 12.11.2024, 18:26
В лазарете Александрии остался только один игрок
В лазарете Александрии остался только один игрок
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Бокс | 12.11.2024, 07:50
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?
Футбол | 12.11.2024, 12:24
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Что сказал?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
Поц
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 21
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 108
Футбол
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
11.11.2024, 11:05 6
Теннис
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 2
Футбол
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
11.11.2024, 23:13
Теннис
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем