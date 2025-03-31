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  4. Не только Реал. Гранд нацелился на Роналду, туда сватают Довбика
Испания
31 марта 2025, 11:33 | Обновлено 31 марта 2025, 11:34
1109
0

Не только Реал. Гранд нацелился на Роналду, туда сватают Довбика

Миланский «Интер» интересуется португальской легендой

31 марта 2025, 11:33 | Обновлено 31 марта 2025, 11:34
1109
0
Не только Реал. Гранд нацелился на Роналду, туда сватают Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить клуб уже этим летом.

Как сообщает Eldesmarque, 40-летний футболист привлекает внимание не только мадридского «Реала». «Аль-Хиляль» и миланский «Интер» также заинтересованы в Криштиану.

Подписание было бы сделано не на постоянную основу, а лишь на период клубного чемпионата мира, который пройдет летом.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик заинтересовал европейский гранд.

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Криштиану Роналду Реал Мадрид Интер Милан Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Eldesmarque
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