Испания31 марта 2025, 11:33 | Обновлено 31 марта 2025, 11:34
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Не только Реал. Гранд нацелился на Роналду, туда сватают Довбика
Миланский «Интер» интересуется португальской легендой
31 марта 2025, 11:33 | Обновлено 31 марта 2025, 11:34
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Легендарный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить клуб уже этим летом.
Как сообщает Eldesmarque, 40-летний футболист привлекает внимание не только мадридского «Реала». «Аль-Хиляль» и миланский «Интер» также заинтересованы в Криштиану.
Подписание было бы сделано не на постоянную основу, а лишь на период клубного чемпионата мира, который пройдет летом.
Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик заинтересовал европейский гранд.
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