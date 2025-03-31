Не только Реал. Гранд нацелился на Роналду, туда сватают Довбика

Легендарный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить клуб уже этим летом.

Как сообщает Eldesmarque, 40-летний футболист привлекает внимание не только мадридского «Реала». «Аль-Хиляль» и миланский «Интер» также заинтересованы в Криштиану.

Подписание было бы сделано не на постоянную основу, а лишь на период клубного чемпионата мира, который пройдет летом.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик заинтересовал европейский гранд.