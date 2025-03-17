Довбик заинтересовал европейский гранд. Для трансфера есть одно условие

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом покинуть клуб.

По информации источника, к нападающему «джалоросси» проявляет интерес чемпион Италии – миланский «Интер». Миланский клуб может продать летом французского нападающего Маркуса Тюрама. Отмечается, что одной из опций для замены Тюрама у наставника миланского клуба Симоне Индзаги является именно Довбик. Трансфер состоится только при условии, если Тюрам летом распрощается с «нерадзурри».

В этом сезоне Довбик на клубном уровне провел 38 матчей, забил 15 голов и сделал четыре ассиста.

Ранее Артем прибыл в расположение сборной Украины по футболу, где готовится сыграть против сборной Бельгии.