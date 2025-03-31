Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»

Французский теннисист Гаэль Монфис (N42 ATP) признал, что еще несколько лет назад мог завершить карьеру, если бы не мотивация от украинки Элины Свитолиной.

Жена вдохновила играть дальше.

«Я бы уже завершил карьеру, это точно. Думаю, после ковида я бы уже завершил свои выступления в Туре. На самом деле, она очень мне помогла после ковида. Как я уже говорил, тогда я все еще входил в топ-10, но меня это вообще не цепляло. Пустые стадионы… Это была совсем другая энергия, и я чувствовал, что это больше не мое. Я начал ей говорить, что, наверное, все – пора заканчивать. Я не мог вернуться на тот уровень, на котором был раньше, и это меня жутко фрустрировало. Она помогла мне пройти через это. Пусть не сразу, но с приходом зимы я снова начал чувствовать азарт, немного удовольствия от игры - а для меня получать удовольствие на корте очень важно. Это меня снова зацепило».

«А потом… Я точно могу сказать, что если бы не Элина, я бы уже 100% завершил карьеру. Я поднялся до 14-го места в мире, выиграл Аделаиду, вышел в четвертьфинал Australian Open – хорошо играл. И вдруг снова травма. Я вылетел на семь месяцев.

Вдобавок Элина была беременна, у меня случилась серьезная проблема в семье… и честно, тогда я думал: «Это уже конец». Особенно после травмы. Плюс на свет появилась наша дочь – в глубине души я был уверен, что моя карьера завершена. И да, конечно, меня расстраивало, что я ухожу из-за травмы, но я был уверен, что это финал. И вот тут Элина… Она нашла слова. Она сказала: «Смотри, я ведь тоже вернусь на корт после родов». Она дала мне мотивацию», – сказал Монфис в интервью с Жилем Симоном в Talk Show.