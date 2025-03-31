Пляжный футбол. Украина обыграла Германию на турнире четырех в Литве

Сборная Украины по пляжному футболу провела последний поединок на международном турнире четырех команд в Литве.

Подопечные Николая Костенко прибыли в Клайпеду по приглашению Литовской футбольной федерации.

29 марта в двухдневном товарищеском мини-турнире украинцы сначала победили хозяев соревнований (2:1), а затем уступили польской сборной (1:5).

30 марта сине-желтые провели свой последний матч против команды Германии. Игра оказалась очень яркой и результативной, а в итоге сборная Украины одержала победу (7:6).

Пляжный футбол. Международный турнир

Клайпеда (Литва), 30 марта

Германия – Украина – 6:7

⚽ Голы Украины: Е. Мельничук (2), Д. Мельничук, Зборовский, Росс, Левченко, Пославский.

Украина: Неруш, Пославский, Зборовский, Самойленко, Будько, Левченко, Росс, Комар, Е. Мельничук, Д. Мельничук, Корнийчук.