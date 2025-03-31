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Пляжный футбол
31 марта 2025, 21:41 | Обновлено 31 марта 2025, 22:00
279
0

Пляжный футбол. Украина обыграла Германию на турнире четырех в Литве

Сине-желтые выиграли в Клайпеде два матча и в одном поединке уступили

31 марта 2025, 21:41 | Обновлено 31 марта 2025, 22:00
279
0
Пляжный футбол. Украина обыграла Германию на турнире четырех в Литве
УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу провела последний поединок на международном турнире четырех команд в Литве.

Подопечные Николая Костенко прибыли в Клайпеду по приглашению Литовской футбольной федерации.

29 марта в двухдневном товарищеском мини-турнире украинцы сначала победили хозяев соревнований (2:1), а затем уступили польской сборной (1:5).

30 марта сине-желтые провели свой последний матч против команды Германии. Игра оказалась очень яркой и результативной, а в итоге сборная Украины одержала победу (7:6).

Пляжный футбол. Международный турнир

Клайпеда (Литва), 30 марта

Германия – Украина – 6:7

⚽ Голы Украины: Е. Мельничук (2), Д. Мельничук, Зборовский, Росс, Левченко, Пославский.

Украина: Неруш, Пославский, Зборовский, Самойленко, Будько, Левченко, Росс, Комар, Е. Мельничук, Д. Мельничук, Корнийчук.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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