Защитник Александрии вернулся в общую группу

Среди четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка Украины наибольший интерес вызывает противостояние в Александрии, где «горожане» 2 апреля будут принимать «Шахтер».

Как стало известно Sport.ua, на сегодняшней тренировке уже занимался в общей группе один из ключевых защитников Артем Шабанов, который из-за повреждения пропустил календарный поединок 22-го тура УПЛ – с «Левым Берегом». Он имеет все шансы выйти против «горняков» в стартовом составе. Также готовился в общей группе и вратарь Никита Шевченко.

По имеющейся информации, еще по индивидуальной программе готовится Антон Боль, а вот Артем Козак еще находится на больничном.

Согласно требованиям безопасности, на поединке «Александрия» – «Шахтер» смогут присутствовать 1180 болельщиков. Все билеты (стоимость одного - 100 гривен) уже нашли своих счастливых обладателей.

Ранее мы сообщали, что в Александрии заблаговременно продали все билеты на матч с «Шахтером».