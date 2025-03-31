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Кубок Украины
31 марта 2025, 21:13 |
155
0

Защитник Александрии вернулся в общую группу

1180 болельщиков смогут посетить матч «Александрия» – «Шахтер»

31 марта 2025, 21:13 |
155
0
Защитник Александрии вернулся в общую группу
ФК Александрия. Антон Боль

Среди четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка Украины наибольший интерес вызывает противостояние в Александрии, где «горожане» 2 апреля будут принимать «Шахтер».

Как стало известно Sport.ua, на сегодняшней тренировке уже занимался в общей группе один из ключевых защитников Артем Шабанов, который из-за повреждения пропустил календарный поединок 22-го тура УПЛ – с «Левым Берегом». Он имеет все шансы выйти против «горняков» в стартовом составе. Также готовился в общей группе и вратарь Никита Шевченко.

По имеющейся информации, еще по индивидуальной программе готовится Антон Боль, а вот Артем Козак еще находится на больничном.

Согласно требованиям безопасности, на поединке «Александрия» – «Шахтер» смогут присутствовать 1180 болельщиков. Все билеты (стоимость одного - 100 гривен) уже нашли своих счастливых обладателей.

Ранее мы сообщали, что в Александрии заблаговременно продали все билеты на матч с «Шахтером».

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Кубок Украины по футболу Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Антон Боль травма Артем Козак инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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