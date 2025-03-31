Экс-игрок сборной Украины: Польский чемпионат более конкурентный, чем УПЛ

Украинский полузащитник клуба «Ракув» Владислав Кочергин оценил уровень польского чемпионата.

«Экстракляса является более конкурентным чемпионатом [чем УПЛ]. Этот чемпионат растет, с каждым годом приходит больше интересных игроков, польские клубы успешно выступают в еврокубках, что также это доказывает.

Ко мне хорошо относятся болельщики. Мне кажется, что если к кому-то из украинских игроков плохо относилась бы в их командах, они бы там не задержались», – сказал Кочергин.

Ранее полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин оценил свою игру в текущем сезоне и поделился мнением о шансах на попадание в сборную Украины.