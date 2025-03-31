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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 21:40 | Обновлено 31 марта 2025, 21:47
89
0

Экс-игрок сборной Украины: Польский чемпионат более конкурентный, чем УПЛ

Владислав Кочергин – о выступлениях в Польше

31 марта 2025, 21:40 | Обновлено 31 марта 2025, 21:47
89
0
Экс-игрок сборной Украины: Польский чемпионат более конкурентный, чем УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник клуба «Ракув» Владислав Кочергин оценил уровень польского чемпионата.

«Экстракляса является более конкурентным чемпионатом [чем УПЛ]. Этот чемпионат растет, с каждым годом приходит больше интересных игроков, польские клубы успешно выступают в еврокубках, что также это доказывает.

Ко мне хорошо относятся болельщики. Мне кажется, что если к кому-то из украинских игроков плохо относилась бы в их командах, они бы там не задержались», – сказал Кочергин.

Ранее полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин оценил свою игру в текущем сезоне и поделился мнением о шансах на попадание в сборную Украины.

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Владислав Кочергин Ракув Ченстохова чемпионат Польши по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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